Braunschweig. Für Mühlenfans und Hobbyfotografen: Zahlreiche historische Mühlen in der Region Braunschweig-Wolfsburg warten darauf, erkundet zu werden.

Anlässlich des 31. Deutschen Mühlentags öffnen am Pfingstmontag wieder bundesweit mehr als 1000 Mühlen ihre Türen – allein zwischen Harz und Heide sind es rund zehn. Doch das Braunschweiger Umland hat dank der langen Mühlentradition noch viele weitere Wind- und Wassermühlen zu bieten. Wir präsentieren sieben Mühlen aus der Region Braunschweig-Wolfsburg, die einen Ausflug wert sind.

1 – Einmalig in Deutschland: Die Windmühle Wendhausen

Auf dem Dettmersberg in der Ortschaft Wendhausen im Landkreis Helmstedt befindet sich Deutschlands einzige Holländerwindmühle mit fünf Flügeln, jeder rund 900 Kilogramm schwer. 1837 errichteten die Gebrüder Vieweg aus Braunschweig dieses Technik-Denkmal, damals noch als Ersatz für eine Wassermühle an der Schunter.

Bis zu drei Mahlwerke trieb die Windkraft in der Mühle an. Anders als bei einer Bockwindmühle konnte sich die Haube dazu eigenständig drehen, um die Flügel optimal in den Wind zu stellen. Der 1927 installierte Elektromotor funktioniert, wie der Förderverein informiert, bis heute und treibt unter anderem ein Schrot-Mahlwerk an. Seither sind die Flügel reine Dekoration.

Die Windmühle Wendhausen am Deutschen Mühlentag 2022. Auch in diesem Jahr ist sie am Pfingstmontag wieder offen für Besichtigungen. (Archivfoto) © Dirk Fochler | Dirk Fochler

Seit 1980 befindet sich die Mühle im Besitz der Gemeinde Lehre. Ihr etwa 200 Mitglieder starker Förderverein ließ das Gebäude mehrfach denkmalgerecht sanieren, zuletzt 2014/2015 und 2021 für insgesamt mehr als 450.000 Euro. In der historischen Windmühle sind auch standesamtliche Trauungen möglich.

Adresse: Hauptstraße 3, 38165 Lehre-WendhausenKontakt: Angelika Geschke, Tel. (0160) 94970481, windmuehle-wendhausen@online.de Öffnungszeiten: Abseits vom Mühlentag 2024 öffnet die Mühle von April bis Oktober am ersten Sonntag im Monat kostenlos ihre Türen, als Nächstes am 2. Juni, 7. Juli, 6. August, 10. September (Tag des offenen Denkmals) und am 1. Oktober. Weitere Informationen gibt es unter www.windmuehle-wendhausen.de.

2 – Dorfromantik schlechthin: Die Wassermühle Liesebach in Räbke

Im Sieben-Mühlen-Dorf Räbke am Elm versteckt sich die jahrhundertealte Wassermühle Liesebach. Ihre Geschichte begann bereits im 13. Jahrhundert, als sie als Erbenzinsmühle des Klosters St. Ludgeri Helmstedt in Betrieb genommen wurde. Sie war ursprünglich eine Getreidemühle mit nur einem Mahlgang und behielt diese Technik mehr als 600 Jahre bei.

2008 begann eine aufwändige Restaurierung: Eine Gruppe Ehreamtlicher ließ ein neues Wasserrad installieren, mit dem die Walzenstühle und der Steinmahlgang zu Demonstrationszwecken wieder betrieben werden können. Auch Strom kann die Mühle nun per Wasserkraft produzieren. Aktuell versuche man außerdem, die Räbker Papiermühlengeschichte aufzuarbeiten, so das ehrenamtliche Mühlenteam. Räbke war früher das Papiermacherdorf in Niedersachsen schlechthin.

Mitten im gemütlichen Räbke öffnet die Wassermühle Liesebach ihre Pforten – ein beliebtes Ausflugsziel für Spaziergänger entlang der Schunter. (Archivfoto) © Rogoll, Norbert | Norbert Rogoll

Rund 17.000 Arbeitsstunden steckte das Team bereits in die Instandhaltung der Mühle Liesebach – mit Erfolg: Die historische Anlage mit dem Innenhof erweist sich jedes Jahr als Besuchermagnet. Zuletzt zog es am Mühlentag rund 2000 Besucherinnen und Besucher nach Räbke. Darüber hinaus steht die Mühle Liesebach für Veranstaltungen und private Feiern zur Verfügung.

Adresse: Arme Reihe 67, 38375 Räbke Öffnungszeiten: Am Mühlentag 2024 können sich Gäste auf Programm mit zahlreichen Aktivitäten freuen. Darüber hinaus sind ganzjährig Führungen nach vorheriger Vereinbarung möglich. Weitere Informationen gibt es bei Klaus Röhr (Tel.: (05355) 1472 oder (0170) 8474711, klausroehr@t-online.de) oder unter www.muehleraebke.de.

3 – Für wahre Mühlen-Fans: Das Internationale Mühlenmuseum Gifhorn

Hier kommen Windmühlenfans auf ihre Kosten: Das 1980 eröffnete Mühlenmuseum in Gifhorn ist weltweit einzigartig. Auf dem 15 Hektar großen Museumsgelände können Besucherinnen und Besucher auf Weltreise gehen und Einblicke in die internationale Mühlentechnologie und Handwerkskunst vergangener Zeiten erhalten.

13 Mühlen aus verschiedenen Ländern der Welt laden zum Staunen ein, darunter die balearische Mühle von Mallorca in sonnigem Gelb, die weißen Mühlen aus Griechenland und Portugal oder die Mühle von Sanssouci, ein Abbild der berühmten Potsdamer Mühle aus den Zeiten Friedrich des Großen. Doch damit nicht genug: Ein Ausstellungsgebäude präsentiert etwa fünfzig maßstabsgerechte Mühlenmodelle und viele weitere mühlenkundliche Informationen.

Das Museumsgelände selbst kostet Eintritt (zehn Euro für Erwachsene, drei Euro für Kinder bis einschließlich 15 Jahren), allerdings lädt der Dorfplatz mit einem Backhaus und Café kostenlos zum Verweilen ein.

Im März startete das Gifhorner Mühlenmuseum in die neue Saison. Noch bis Oktober ist täglich geöffnet. (Archivfoto) © FMN | Dirk Kühn

Adresse: Internationales Mühlenmuseum, Bromer Straße 2, 38518 GifhornKontakt: Philipp Oppermann, Tel. (05371) 9359540 (Büro), (05371) 55466 (Museum), (0160) 4454049 (Mobil), philipp.oppermann@muehlenmuseum.deÖffnungszeiten: Nicht nur am Mühlentag 2024 nimmt das Museum teil: Museum und Hofladen haben vom 15. März bis zum 31. Oktober täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, nur montags bleibt das Museum geschlossen. In den niedersächsischen Sommerferien und an Feiertagen hat das Museum auch Montag geöffnet. Der Dorfplatz ist ganzjährig (außer Heiligabend und Silvester) begehbar. Weitere Informationen gibt es unter www.muehlen-museum-gifhorn.de.

4 – Hölzernes Denkmal: Die Osterlinder Bockwindmühle in Salder

Am Städtischen Museum Schloss Salder steht eine der letzten Mühlen, die noch an die jahrhundertealte Müllerstradition im Raum Salzgitter erinnert. Für rund 400 Jahre stand die Bockwindmühle in Osterlinde und produzierte dort Mehl. Ein Orkan brachte 1972 endgültig das Aus für den Mühlenbetrieb, danach fristete sie ein trostloses Dasein. Schließlich schenkte sie der damalige Besitzer Ernst Froböse 1978 der Stadt Salzgitter. Nach ihrer Sanierung 1984 zog das rund 50 Tonnen schwere Bauwerk mehrfach um: Zunächst wanderte die Mühle zur Messe nach Hannover und landete schließlich am heutigen Standort am Schloss Salder.

Beim Besuch des Schloss Salder steht auch die Osterlinder Bockwindmühle auf dem Programm. (Archivfoto) © SZLok | Andre Kugellis

Übrigens: Der Name dieser Mühle kommt von ihrer Konstruktionsweise. Anders als bei Holländerwindmühlen steht das Mühlenhaus hier auf einem Bockgestell und muss mit dem „Stert“, einem Außenbalken, in den Wind gedreht werden. Heute treibt ein Elektromotor die inzwischen nur drei Flügel an – allerdings nur zu Demonstrationszwecken.

Adresse: Städtisches Museum Schloss Salder, Museumstraße 34, 38229 SalzgitterÖffnungszeiten: Neben dem Mühlentag 2024 kann man die Bockwindmühle dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr bestaunen. Montags ist die Mühle geschlossen, allerdings nicht am Pfingstmontag.

5 – Holland lässt grüßen: Die Mühle Halchter am Bungenstedter Turm

Nahe der Landstraße von Halchter in Richtung Ohrum im Kreis Wolfenbüttel steht eine malerische Holländerwindmühle. Nach ihrem Bau 1880 war sie rund 70 Jahre in Betrieb. Mit ihrem Kettenzug hat sich das Bauwerk gut gehalten: Das 144 Jahre alte Mahlwerk ist nahezu unverändert. Lediglich die Flügel brauchten 2021 eine Renovierung: Die hölzernen Ruten, ausgerechnet die Tragebalken der 500 Kilogramm schweren Flügel, waren verfault. Mithilfe von Spenden brachten niederländische Mühlenbauer daher neue Flügel an den 15 Meter hohen Turm an. Das neue Gestell ist mit Stahlruten ergänzt, was ihre Lebensdauer etwa vier Mal verlängern soll.

Endlich wieder funktionsfähig: Die Mühle am Bungenstedter Turm mit ihren neuen Segelflügeln. (Archivfoto) © Karl-Ernst Hueske | Karl-Ernst Hueske

Adresse: Bungenstedter Turm, 38304 Wolfenbüttel-HalchterÖffnungszeiten: Am Mühlentag 2024 lädt die Mühle Halchter ein. Darüber hinaus sind Besichtigungen bei vorzeitiger Anmeldung jederzeit möglich.

6 – Vom Ferienhaus zum Denkmal: Die Windmühle Hedeper

Die Erdholländer Windmühle im Landkreis Wolfenbüttel hat eine wechselhafte Geschichte hinter sich. Seit 120 Jahren thront sie am Ortsrand von Hedeper. Im Süden hat sie freie Sicht auf den Brocken, im Nordosten liegt die Asse und im Westen stehen ihre modernen Verwandten – die Windkraftanlagen. 1901 errichtete Müllermeister August Meyer die Mühle an ihrem heutigen Standort, allerdings versiegte die Mehlproduktion bis 1954. Schließlich kaufte die Familie Bosse 1976 das halb verfallene Anwesen und begann mit der Restauration. Einige Bauteile der Mühle blieben erhalten, andere wurden fachmännisch ersetzt.

Die Windmühle Hedeper: Nach dem Kauf errichtete die Familie Bosse direkt neben der Mühle ein Fachwerkhaus. In Eigenarbeit bauten sie dieses im Raum Hannover ab und in Hedeper wieder auf. (Archivfoto) © Johanna Busse | Johanna Busse

Zunächst wurde aus der Mühle ein Ferienhaus, 2017 folgte jedoch das Umdenken und die Rückführung zu ihren Ursprüngen. Nun ist die Windmühle Hedeper ein Denkmal, um ihren Erhalt kümmert sich ein Mühlenverein. Sein Ziel ist es, die historische Technik nach und nach instand zu setzen, bis tatsächlich wieder Mehl gemahlen werden kann – wenn auch eher zu Anschauungszwecken. Vor Ort erwartet Besucher eine umfassende Führung per Audioguide: Mithilfe von QR-Codes können sie mit ihrem Smartphone in 30 Kapitel zur Historie und Funktion der Windmühle eintauchen.

Adresse: Kickelberg/Hüteweg, 38322 HedeperÖffnungszeiten: Wer sich die Hedeper Windmühle anschauen möchte, kann sich an den Verein wenden. Weitere Informationen gibt es unter der Telefonnummer (0176) 57602693 des Vereinsvorsitzenden Martin Ernst oder unter www.windmuehle-hedeper.de.

7 – Einzigartig in Wolfsburg: Die Schradersche Bockwindmühle Kästorf

Seit gut 150 Jahren befindet sich Wolfsburgs einzige Bockwindmühle im Grünen zwischen Kästorf und dem heutigen Stadtteil Kreuzheide. Auch sie hat einen Umzug hinter sich und stand zuvor in Schöppenstedt. Ihren Namen verdankt sie dem letzten Müller Gustav Schrader, der sein Handwerk von 1929 bis 1969 am Pfadfinderweg betrieb.

Nach der Stilllegung wurde die Stadt Wolfsburg Besitzerin des technischen Baudenkmals und ließ es restaurieren – noch heute werden die Holzteile aus Buche wie früher mit Bienenwachs geschmiert. Einer der zwei ursprünglichen Mahlgänge konnte erhalten werden, allerdings ist er nicht mehr in Betrieb.

Jung und Alt besuchte die Kästorfer Bockwindmühle beim deutschen Mühlentag 2017. In diesem Jahr ist das Denkmal beim Mühlentag nicht geöffnet. Archivfoto) © Wnlok | Helge Landmann

Adresse: Pfadfinderweg, 38448 WolfsburgÖffnungszeiten: Regelmäßig nimmt die Mühle am Mühlentag teil, allerdings nicht 2024. Familien und andere Interessierte können sich im Stadtmuseum nach Sonderbesichtigungen erkundigen. Diese werden in den Sommermonaten angeboten. Anfragen gehen an die Telefonnummer (05361) 281040 oder stadtmuseum@stadt.wolfsburg.de.

