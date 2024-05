Braunschweig. Erstmals dürfen 16-Jährige wählen. Für viele ist Europa eher Reiseziel als politischer Raum. Das hat Gründe, meint Dirk Breyvogel.

Es ist doch viel schöner, die eigenen Vorurteile ab und an widerlegt zu bekommen, als sie immer nur bestätigt zu sehen. Interessiert sich die Jugend von heute überhaupt noch für Politik? Berühren sie die Krisen der Welt, die in immer kürzeren Abständen auftreten und omnipräsent die medialen Kanäle fluten? Oder ist es so, wie man glaubt, dass es ist? Was interessiert mich die Welt, wenn meine eigene doch schon so kompliziert ist, zwischen neuestem Abnehmtrend und der Frage nach den angesagtesten Sneakers?

Man kann sich täuschen: Schülerinnen und Schüler sind durchaus interessiert, was in der Welt vorgeht. So gesehen war der Dialog zur Europawahl, den das Fan-Projekt der Awo in dieser Woche in Braunschweig angestoßen hat, ein echtes Erweckungserlebnis. Dabei spielt die Europawahl in wenigen Wochen eine eher untergeordnete Rolle. Die Fragen der Jungen sind die der Alten: Wie wehrhaft ist die Demokratie? Wie nah kommt der russische Angriffskrieg uns selbst? Was ist mit dem Klimaschutz? Und was mit dem Kiffen?

Europa: Für viele junge Menschen wohl eher Reiseziel als Raum politischer Entscheidungen

Dass Europa für viele Jugendliche heute eher ein Reiseziel als einen Raum politischer Entscheidungen markiert, hängt vielleicht auch mit der Herangehensweise der Parteien zusammen. Wahrscheinlich ist die EU auch viel zu komplex, um sie auf ein Plakat zu drucken. Die Parteien haben sich auf Schlagworte geeinigt: „Frieden“ ist so eines, gegen „Hass und Hetze“ oder „für Freiheit“, sind auch viele. „Für mehr Eis“ fordert eine Partei und hält den Slogan für geeignet, die Klimakrise zu thematisieren. Die 16-Jährigen, die am 9. Juni zum ersten Mal ihr Kreuz machen dürfen, werden sich ihren eigenen Reim darauf machen. Von politischen Plattitüden sollten sie sich nicht abschrecken lassen. Denn wer nicht wählt, darf sich später nicht beschweren.