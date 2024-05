Hildesheim. Außerdem berichtet die Polizei von schweren Unfällen auf den Autobahnen Niedersachsens. Der Polizei-Überblick für Niedersachsen.

Bei einem Arbeitsunfall in der Hildesheimer Nordstadt ist ein Mann eingeklemmt worden und gestorben. Der Mann führte am Dienstagnachmittag auf einem Firmengelände Reparaturarbeiten an einem Lkw durch, wie die Feuerwehr am Dienstagabend mitteilte. Dabei geriet er mit dem Oberkörper zwischen Fahrgestell und Fahrerhaus des Lkws und wurde eingeklemmt. Mit einem Hebekissen wurde die Kabine angehoben und der eingeklemmte Mann befreit. Der herbeigerufene Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Arbeiters feststellen. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Auffahrunfall auf A2 – Mann schwer verletzt

Ein 61-Jähriger ist auf der Autobahn 2 bei Hannover bei einem Auffahrunfall schwer verletzt worden. Der Mann sei am Dienstagnachmittag zwischen den Anschlussstellen Bothfeld und Lahe unterwegs gewesen, als vor ihm ein Lkw-Fahrer abrupt stark abgebremst habe, teilte die Polizei am Abend mit. Der 61-Jährige sei mit seinem Wagen auf den Lkw aufgefahren und schwer verletzt worden. Rettungskräfte befreiten ihn den Angaben zufolge aus seinem Auto und brachten ihn in ein Krankenhaus. Seine Beifahrerin und die beiden Menschen im Lkw seien unverletzt geblieben. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf etwa 20.000 Euro. Die A2 in Richtung Berlin war am Dienstagnachmittag zeitweise gesperrt.

A39 Richtung Hamburg nach Unfall gesperrt

Auf der Autobahn A39 ist die Strecke zwischen Handorf (Landkreis Lüneburg) und Winsen (Landkreis Harburg) wegen eines Unfalls in Fahrtrichtung Hamburg gesperrt. Nachdem ein Lkw am Dienstagabend in Flammen aufgegangen war, wurde in der Nacht zu Mittwoch mit der Sanierung der Fahrbahn begonnen, wie die Autobahn GmbH des Bundes am Mittwochmorgen mitteilte. Die Strecke werde für die Sanierungsarbeiten bis voraussichtlich Mittwochnachmittag gesperrt sein. Mit erheblich längeren Fahrzeiten im morgendlichen Pendlerverkehr sei zu rechnen.

Sechs Verletzte bei Unfall an Autobahnauffahrt

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos an einer Auffahrt zur Autobahn A28 im Landkreis Leer sind beide Fahrer lebensgefährlich verletzt worden. Die Fahrzeuge krachten am späten Dienstagabend auf der B72 bei Filsum ineinander, wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte. Beide Beifahrer wurden schwer und zwei weitere Mitfahrer leicht verletzt. Die Anschlussstelle war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Meistgeklickte Nachrichten aus der Region Braunschweig-Wolfsburg und Niedersachsen:

Keine wichtigen News mehr verpassen:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen News-Update-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

dpa