Braunschweig. Im Braunschweiger Dom überreichte Chefredakteurin Kerstin Loehr die Auszeichnung. Zu den Geehrten gehörten vier weitere Initiativen.

Gemeinsam-Preis in Braunschweig: Die schönsten Bilder der Verleihung Alle Preisträger und Festredner des Gemeinsam-Preises 2024 vereint auf einem Foto. © regios24 | Darius Simka Die Tierhilfe Wolfsburg hilft täglich Tieren in Not und hat den 1. Platz beim Gemeinsam-Preis erreicht. © regios24 | Darius Simka Chefredakteurin Kerstin Loehr hält die Laudatio auf den 1. Preis. © regios24 | Darius Simka Die Zweitplatzierten: die Braunschweiger Jugendberatung mondo X und ihr Einsatz für andere junge Menschen. © regios24 | Darius Simka Projektredakteurin Ida Wittenberg hält die Laudatio auf den zweiten Platz. © regios24 | Darius Simka Die Initiative brotZeit mit Senioren, die Kindern ein Frühstück in Braunschweig machen, haben den dritten Platz erhalten. © regios24 | Darius Simka Oberlandeskirchenrat Thomas Hofer hält die Laudatio auf den dritten Platz. © regios24 | Darius Simka Die Preisträger des Jugendpreises des Braunschweiger Doms, Tom und Jonas (von rechts), mit den jugendlichen Mitgliedern des Braunschweiger Doms und Dompredigerin Cornelia Götz. © regios24 | Stefan Lohmann Den Sonderpreis der Jury beim Gemeinsam-Preis erhielt die Parkinson-Selbsthilfegruppe in Braunschweig. © regios24 | Stefan Lohmann Kinder der KOGS Klint begrüßen alle Kandidatinnen und Kandidaten. © regios24 | Darius Simka Viel Beifall spendeten die Gäste beim Gemeinsam-Preis 2024 im Dom für die Preisträgerinnen und Preisträger. © regios24 | Stefan Lohmann Die stellvertretende Chefredakteurin der Braunschweiger Zeitung, Katrin Schiebold hielt die Laudatio für den Sonderpreis der Jury. © regios24 | Stefan Lohmann Zum 21. Mal hat unsere Zeitung gemeinsam mit dem Braunschweiger Dom den Gemeinsam-Preis verliehen. © regios24 | Darius Simka Das Blechbläserensemble am Braunschweiger Dom unter der Leitung von Witold Dulski. © regios24 | Darius Simka Zum 21. Mal hat unsere Zeitung gemeinsam mit dem Braunschweiger Dom den Gemeinsam-Preis verliehen. © regios24 | Darius Simka Zum 21. Mal hat unsere Zeitung gemeinsam mit dem Braunschweiger Dom den Gemeinsam-Preis verliehen. © regios24 | Darius Simka Die Skulptur für den ersten Preis von der Galeria Kaphammel. © regios24 | Darius Simka Zum 21. Mal hat unsere Zeitung gemeinsam mit dem Braunschweiger Dom den Gemeinsam-Preis verliehen. © regios24 | Darius Simka 400 Menschen nahmen an der Verleihung des Gemeinsam-Preises im Braunschweiger Dom teil. © regios24 | Darius Simka Zum 21. Mal hat unsere Zeitung gemeinsam mit dem Braunschweiger Dom den Gemeinsam-Preis verliehen. © regios24 | Darius Simka Zum 21. Mal hat unsere Zeitung gemeinsam mit dem Braunschweiger Dom den Gemeinsam-Preis verliehen. © regios24 | Darius Simka Zum 21. Mal hat unsere Zeitung gemeinsam mit dem Braunschweiger Dom den Gemeinsam-Preis verliehen. © regios24 | Darius Simka Tatjana Biallas, Geschäftsführerin von Funke Medien Niedersachsen. © regios24 | Darius Simka Zum 21. Mal hat unsere Zeitung gemeinsam mit dem Braunschweiger Dom den Gemeinsam-Preis verliehen. © regios24 | Darius Simka Anna-Nicole Heinrich, Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, hielt die Festrede bei der Gemeinsam-Preisverleihung im Braunschweiger Dom 2024. © regios24 | Stefan Lohmann Die Dompredigerin Cornelia Götz begrüßte die Preisträgerinnen und Preisträger sowei zahlreiche Gäste zur Verleihung des Gemeinsam-Preises 2024 im Braunschweiger Dom. © regios24 | Stefan Lohmann Zum 21. Mal hat unsere Zeitung gemeinsam mit dem Braunschweiger Dom den Gemeinsam-Preis verliehen. © regios24 | Stefan Lohmann Henning Noske, Redakteur der Braunschweiger Zeitung, moderierte die Veranstaltung. © regios24 | Stefan Lohmann Zum 21. Mal hat unsere Zeitung gemeinsam mit dem Braunschweiger Dom den Gemeinsam-Preis verliehen. © regios24 | Stefan Lohmann Zum 21. Mal hat unsere Zeitung gemeinsam mit dem Braunschweiger Dom den Gemeinsam-Preis verliehen. © regios24 | Darius Simka Zum 21. Mal hat unsere Zeitung gemeinsam mit dem Braunschweiger Dom den Gemeinsam-Preis verliehen. © regios24 | Darius Simka 1 / 31

Auszeichnung fürs Ehrenamt: Die Wolfsburger Tierhilfe hat den Gemeinsam-Preis unserer Zeitung erhalten. Das Team um Michael Schade, Maik und Claudia Gummert sowie Jennifer Bastian nahm die mit 3500 Euro dotierte Auszeichnung am Dienstagabend im Braunschweiger Dom aus den Händen von Chefredakteurin Kerstin Loehr entgegen. Die Tierhilfe wurde von den Leserinnen und Lesern unserer Zeitung auf den ersten Platz gewählt.

Etwa 400 Gäste wohnten der feierlichen Verleihung des Preises im Dom bei. Als Festrednerin war Anna-Nicole Heinrich, Präses der Synode der evangelischen Kirche in Deutschland, geladen. Mit dem Gemeinsam-Preis werden Ehrenamtliche und freiwillige Initiativen in der Region ausgezeichnet – die diesjährige Veranstaltung war bereits die 21. Ausgabe; Tatjana Biallas, Geschäftsführerin von Funke Medien Niedersachsen, nannte ihn eine „wundervolle Tradition, um Menschen und Projekte zu ehren, die Tag für Tag zeigen, wie sehr Herz und Hingabe unsere Gesellschaft prägen können.“

Tierhilfe in Wolfsburg erhält mit 3500 Euro dotierten Gemeinsam-Preis

Der Verein Tierhilfe Wolfsburg zählt um die 100 Mitglieder und hat sich dem Ziel verschrieben, möglichst vielen Tieren zu helfen, die durch Menschen in Not geraten sind; etwa dadurch, dass sie ausgesetzt, vernachlässigt oder gequält worden sind. Zu den Schwerpunkten gehört die Versorgung von Fundtieren aller Art. Herausforderungen stellen für die Initiative unter anderem die hohen Tierarztkosten dar; aber auch in der Bereitstellung von Pflegestellen für Katzen stößt der Verein immer wieder an seine Grenzen.

Auch interessant

Chefredakteurin Kerstin Loehr zeichnete in ihrer Laudatio das Bild einer tiefen Verbundenheit zwischen Mensch und Tier. Ein Haustier zu halten, könne dem Leben Struktur verleihen – die Liebe zum pelzigen Begleiter vermittle Sinn, deutete sie in einer persönlichen Anekdote über ihre eigene Beziehung zur Hauskatze im Elternhaus an. Mitgefühl für Tiere, ihnen als treue Begleiter ein gutes Leben zu ermöglichen, zähle für sie zu den Tugenden, die einen guten Menschen ausmachen, sagte Loehr.

Mehr wichtige Nachrichten aus Braunschweig lesen:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: