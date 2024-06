Braunschweig. Der Sommer naht, die Ferien an Niedersachsens Schulen ebenfalls. Wir fassen alle Ferientermine für 2024, 2025 und später zusammen.

Die Sommerferien in Niedersachsen nahen – Ende Juni ist es so weit.

So fallen die niedersächsischen Schulferien in 2024, 2025, 2026 und später.

Und: Wir geben eine Übersicht, wann die anderen Bundesländer Sommerferien haben.

Nicht mehr lange, dann stehen die Sommerferien für Niedersachsens Schülerinnen und Schüler auf dem Plan. Wir greifen in dieser Ferien-Übersicht die wichtigsten Fragen auf: Von wann bis wann dauern die Sommerferien in Niedersachsen in diesem Jahr? Wann haben die anderen Bundesländer Ferien? Und: Wie fallen die weiteren Ferien im Kalenderjahr 2024 in Niedersachsen?

Wir geben die Antworten – zur Planung und Vorfreude. Angegeben sind jeweils der erste und letzte Ferientag.

Ferien 2024 in Niedersachsen – Beginn und Ende

Sommerferien : 24. Juni bis 2. August

: 24. Juni bis 2. August Herbstferien : 4. bis 19. Oktober 2024 plus 1. November (nach Reformationstag)

: 4. bis 19. Oktober 2024 plus 1. November (nach Reformationstag) Weihnachtsferien: 23. Dezember 2024 bis 4. Januar 2025

Die Ferien für die Schulen auf den Ostfriesischen Inseln, für die Landesbildungszentren für Hörgeschädigte in Braunschweig, Hildesheim, Osnabrück und Oldenburg sowie für das Landesbildungszentrum für Blinde in Hannover, für die Deutsche Müllerschule in Braunschweig, die Steinmetzschule in Königslutter, die Fachschule Seefahrt in Leer und die Auszubildenden zu Optikern und Müllern an den Berufsbildenden Schulen II in Gifhorn werden gesondert festgelegt.

Das ist besonders an den Sommerferien 2024 in Niedersachsen

Das Land Niedersachsen pflegt, was die Sommerferien angeht, einige Traditionen. So dauern die niedersächsischen Sommerferien in der Regel 36 Tage. Außerdem beginnen sie an einem Donnerstag und enden an einem Mittwoch. 2024 sieht das jedoch anders aus.

In diesem Jahr beginnen die Sommerferien in Niedersachsen an einem Montag und enden somit auch an einem Sonntag. Das hat die Kultusministerkonferenz bereits 2014 beschlossen. Somit sind die Ferien auch nur 35 Tage lang. Der Grund für diese Änderung liegt in dem rollierenden System, mit dem alle Bundesländer ihre Ferientermine planen. Es soll vermieden werden, dass größere Teile der Bevölkerung zur gleichen Zeit den Urlaub antreten. So sollen der Verkehr und die Ferienquartiere entlastet werden.

Sommerferien 2024 in Niedersachsen: Dann geht die Schule wieder los

Die Sommerferien in Niedersachsen enden in diesem Jahr am 2. August. Das ist ein Freitag. Das bedeutet: Nach dem Wochenende geht es für die Schülerinnen und Schüler – auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg – wieder in die Schule. Der erste Tag ist also Montag, der 5. August 2024. Für Einschulungen gilt ein gesonderter Termin: Dieser fällt 2024 (in der Regel) auf den 10. August.

Die Sommerferien bedeuten für viele Familien: Urlaubszeit. Auch am Flughafen Hannover-Langenhagen ist zu dieser Zeit viel los. Anfang August startet die Schule wieder. (Archivbild) © DPA Images | Moritz Frankenberg

Früh oder spät: So fallen Niedersachsens Sommerferien in den kommenden Jahren

Wie die Sommerferien fallen, bestimmt in Deutschland ein „rollierendes System“. Hier ist Niedersachsen zusammen mit Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen in die „Ländergruppe II“ eingeordnet. Andere Ferientermine – wie zum Beispiel die Oster- oder Herbstferien – legen die Bundesländer selbst fest.

So fallen und fielen die Sommerferien im niedersächsischen Schulkalender in den kommenden und vergangenen Jahren:

Sommerferien 2018 : 28. Juni bis 8. August

: 28. Juni bis 8. August Sommerferien 2019 : 4. Juli bis 14. August

: 4. Juli bis 14. August Sommerferien 2020 : 16. Juli bis 26. August

: 16. Juli bis 26. August Sommerferien 2021 : 22. Juli bis 1. September

: 22. Juli bis 1. September Sommerferien 2022 : 14. Juli bis 24. August

: 14. Juli bis 24. August Sommerferien 2023 : 6. Juli bis 16. August

: 6. Juli bis 16. August Sommerferien 2024 : 24. Juni bis 2. August

: 24. Juni bis 2. August Sommerferien 2025 : 3. Juli bis 13. August

: 3. Juli bis 13. August Sommerferien 2026 : 2. Juli bis 12. August

: 2. Juli bis 12. August Sommerferien 2027 : 8. Juli bis 18. August

: 8. Juli bis 18. August Sommerferien 2028 : 20. Juli bis 30. August

: 20. Juli bis 30. August Sommerferien 2029: 19. Juli bis 29. August

19. Juli bis 29. August Sommerferien 2030: 11. Juli bis 21. August

Diese Bundesländer haben parallel zu Niedersachsen Sommerferien

Der Beginn der Sommerferien bedeutet nahezu immer viel Verkehr auf Deutschlands Straßen, Bahnhöfen und Flughäfen. Wie starten die anderen Bundesländer 2024 in die längsten Ferien?

Baden-Württemberg : 25. Juli bis 7. September

: 25. Juli bis 7. September Bayern : 29. Juli bis 9. September

: 29. Juli bis 9. September Berlin : 18. Juli bis 30. August

: 18. Juli bis 30. August Brandenburg : 18. Juli bis 31. August

: 18. Juli bis 31. August Bremen : 24. Juni bis 2. August

: 24. Juni bis 2. August Hamburg : 18. Juli bis 28. August

: 18. Juli bis 28. August Hessen : 15. Juli bis 23. August

: 15. Juli bis 23. August Mecklenburg-Vorpommern : 22. Juli bis 31. August

: 22. Juli bis 31. August Nordrhein-Westfalen : 8. Juli bis 20. August

: 8. Juli bis 20. August Rheinland-Pfalz : 15. Juli bis 23. August

: 15. Juli bis 23. August Saarland : 15. Juli bis 23. August

: 15. Juli bis 23. August Sachsen : 20. Juni bis 2. August

: 20. Juni bis 2. August Sachsen-Anhalt : 24. Juni bis 3. August

: 24. Juni bis 3. August Schleswig-Holstein : 22. Juli bis 31. August

: 22. Juli bis 31. August Thüringen: 20. Juni bis 31. Juli

Ferien 2025 in Niedersachsen – Beginn und Ende

Halbjahresferien : 3. und 4. Februar 2025

: 3. und 4. Februar 2025 Osterferien : 7. bis 19. April 2025

: 7. bis 19. April 2025 Ferientag in Verbindung mit 1. Mai und Himmelfahrt : 30. April, 2. Mai und 30. Mai 2025

: 30. April, 2. Mai und 30. Mai 2025 Pfingstferien : 10. Juni 2025

: 10. Juni 2025 Sommerferien : 3. Juli bis 13. August 2025

: 3. Juli bis 13. August 2025 Herbstferien : 13. bis 25. Oktober 2025

: 13. bis 25. Oktober 2025 Weihnachtsferien: 22. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026

Ferien 2026 in Niedersachsen – Beginn und Ende

Halbjahresferien : 2. und 3. Februar 2026

: 2. und 3. Februar 2026 Osterferien : 23. März bis 7. April 2026

: 23. März bis 7. April 2026 Ferientag in Verbindung mit Himmelfahrt : 15. Mai 2026

: 15. Mai 2026 Pfingstferien : 26. Mai 2026

: 26. Mai 2026 Sommerferien : 2. Juli bis 12. August 2026

: 2. Juli bis 12. August 2026 Herbstferien : 12. bis 24. Oktober 2026

: 12. bis 24. Oktober 2026 Weihnachtsferien: 23. Dezember 2026 bis 9. Januar 2027

Ferien 2027 in Niedersachsen – Beginn und Ende

Halbjahresferien : 1. und 2. Februar 2027

: 1. und 2. Februar 2027 Osterferien : 22. März bis 3. April 2027

: 22. März bis 3. April 2027 Ferientag in Verbindung mit Himmelfahrt : 7. Mai 2027

: 7. Mai 2027 Pfingstferien : 18. Mai 2027

: 18. Mai 2027 Sommerferien : 8. Juli bis 18. August 2027

: 8. Juli bis 18. August 2027 Herbstferien : 16. bis 30. Oktober 2027

: 16. bis 30. Oktober 2027 Weihnachtsferien: 23. Dezember 2027 bis 6. Januar 2028

Ferien 2028 in Niedersachsen – Beginn und Ende

Halbjahresferien : 31. Januar und 1. Februar 2028

: 31. Januar und 1. Februar 2028 Osterferien : 10. bis 22. April 2028

: 10. bis 22. April 2028 Ferientag in Verbindung mit Himmelfahrt : 26. Mai 2028

: 26. Mai 2028 Pfingstferien : 6. Juni 2028

: 6. Juni 2028 Sommerferien : 20. Juli bis 30. August 2028

: 20. Juli bis 30. August 2028 Herbstferien : 2. Oktober (Tag vor Feiertag) und 23. Oktober bis 4. November 2028

: 2. Oktober (Tag vor Feiertag) und 23. Oktober bis 4. November 2028 Weihnachtsferien: 27. Dezember 2028 bis 6. Januar 2029

Ferien 2029 in Niedersachsen – Beginn und Ende

Halbjahresferien : 1. und 2. Februar 2029

: 1. und 2. Februar 2029 Osterferien : 19. März bis 3. April 2029

: 19. März bis 3. April 2029 Ferientag in Verbindung mit 1. Mai und Himmelfahrt : 30. April und 11. Mai 2029

: 30. April und 11. Mai 2029 Pfingstferien : 22. Mai 2029

: 22. Mai 2029 Sommerferien : 19. Juli bis 29. August 2029

: 19. Juli bis 29. August 2029 Herbstferien : 4. und 5. Oktober (Tage nach Feiertag) sowie 22. Oktober bis 2. November 2029

: 4. und 5. Oktober (Tage nach Feiertag) sowie 22. Oktober bis 2. November 2029 Weihnachtsferien: 21. Dezember 2029 bis 5. Januar 2030

