Tödlicher Unfall: 83-Jähriger kracht mit Auto gegen Baum

Ein Mann ist mit seinem Wagen in Elze im Landkreis Hildesheim gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der 83-Jährige war aus unbekannten Ursachen zuerst nach rechts und dann nach links von der Straße abgekommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dort prallte er mit seinem Auto frontal gegen einen Baum. Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten ihn aus dem Wrack befreien. Er wurde am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus gebracht, wo er später starb.

Einbruch durch Loch in der Wand - Täter weiter auf der Flucht

Von einem unbewohnten Nachbarhaus aus haben Einbrecher in Bremerhaven ein großes Loch in die Wand gestemmt, um in eine Wohnung zu gelangen - und sind seither auf der Flucht. Von ihnen fehle weiter jede Spur, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Die Täter seien am vergangenen Wochenende mit einer Beute „in etwas höherem Bereich“ geflohen. Ersten Einschätzungen zufolge fehlen persönliche Gegenstände, Bargeld und Schmuck.

Die Bewohner sind nach Polizeiangaben derzeit nicht zuhause. Eine Angehörige habe am Montag nach dem Rechten geschaut - und das rund 80 mal 100 Zentimeter große Loch in der Wand entdeckt. „Wir prüfen nun, welches technische Gerät dafür benutzt wurde und wer von dem Lärm etwas mitbekommen haben könnte“, sagte der Polizeisprecher. Die Einbrecher hinterließen die Wohnung am Wochenende in einem chaotischen Zustand, die Ermittler sicherten Spuren.

Mit einer ähnlichen Methode waren Einbrecher im März in die Räume eines Juweliers in einem Bremer Einkaufszentrum eingedrungen. Sie hebelten zunächst die Eingangstür eines Friseurgeschäfts auf und durchbrachen die Zwischenwand zu einem Schlüsselservice. Von dort gelangten sie brachial in ein benachbartes Reisebüro und stemmten sich anschließend noch durch die Wände eines Reformhauses. Mit einem Bohrer wurde auch die Wand des Juweliers so beschädigt, dass sie an die Vitrinen kamen. In dem Fall ermittelt die Polizei gegen drei Verdächtige aus Bremen.

Hakenkreuze an Friedhofskapelle in Bremen gesprüht

Zwei etwa zwei Meter große Hakenkreuze sind in der Nacht zu Dienstag an die Fassade einer Friedhofskapelle in Bremen gesprüht worden. Ebenso wurde eine rassistische Beleidigung mit roter Farbe an die Wand der Kapelle geschmiert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Ein Gärtner des Friedhofs hatte bei der Polizei Anzeige erstattet. Die Polizei sucht Zeugen.