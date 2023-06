Celle: Autofahrer prallt mit Wagen schlafend gegen Baum

Celle. Es war wohl Sekundenschlaf: In Celle ist ein Mann gleich gegen zwei Bäume geprallt. Außerdem: E-Roller-Fahrer rammt Reh in Bad Bentheim.

Ein 67 Jahre alter Autofahrer ist nahe Celle mutmaßlich wegen Sekundenschlafs mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen zwei Bäume am Straßenrand geprallt. Seine 60 Jahre alte Beifahrerin wurde bei dem Unfall am Samstagabend schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Fahrer selbst wurde leicht verletzt. Beide kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Elektromotorroller kollidiert mit Reh - 23-Jähriger schwer verletzt

Ein 23-Jähriger ist mit seinem Elektromotorroller bei Bad Bentheim (Landkreis Grafschaft Bentheim) mit einem Reh zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Lebensgefahr bestand demnach nicht.

Das Reh starb vor Ort. Das Tier war am späten Samstagabend den Angaben zufolge plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen. Der Fahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig ausweichen.

