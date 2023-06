Am Bahnhof Peine: Mann schießt mit Armbrust auf 22-Jährigen

Der Bereich am Peiner Bahnhof ist weiträumig abgesperrt, der Zugverkehr aber läuft. Die Beamten sichern noch Spuren zur Armbrust-Attacke am Samstagmittag.

Polizei-Großeinsatz am Peiner Bahnhof: Mit einer Armbrust hat am Samstagmittag ein 29 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Peine auf einen 22-jährigen Passanten geschossen. Der Bereich am Bahnhof ist am Nachmittag weiter abgesperrt – der Zugverkehr rollt jedoch seit etwa 14 Uhr wieder. Die Polizei hat den Täter gefasst – das Opfer aus Peine wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren.

Gegen 12.45 Uhr gingen bei der Peiner Polizei mehrere Notrufe ein, wie Polizeisprecher Malte Jansen erklärt. Ein Mann sollte demnach im Bereich des Busbahnhofs auf mehrere Passanten schießen. Mit entsprechender Stärke rückten die Einsatzkräfte an, auch die Bundespolizei war beteiligt. Der Zugverkehr über Peine wurde kurzfristig gestoppt.

Peine: Täter war mit Armbrust und großem Messer bewaffnet

Vor Ort fanden die Einsatzkräfte den Verletzten vor – und den Täter. Dieser hatte eine Armbrust sowie ein großes Messer – ähnlich einer Machete – bei sich. Die wenige Minuten später eingetroffenen Beamten sprachen den Mann „herunter“, wiesen ihn unter Vorhalt der Waffe an, sich auf den Boden zu legen. Er ließ sich daraufhin widerstandslos auf dem Bahnhofsvorplatz festnehmen.

Nach der Armbrust-Attacke am Peiner Bahnhof sperrte die Polizei den Vorplatz wie auch das Gebäude ab. Foto: Gesa Lormis

Hinweise auf psychische Erkrankung – und rechtsradikales Motiv

Ersten Ermittlungen zufolge liegen bei dem 29-Jährigen psychische Vorerkrankungen vor. Zudem könne die Polizei einen rechtsmotivierten Hintergrund der Tat nicht ausschließen, wegen „der Bekleidung und des Erscheinungsbild des Täters“. Die Polizei spezifizierte auf Anfrage unserer Zeitung, dass der Mann ein T-Shirt einer Rechtsrock-Band trug. Zu der Frage, ob der Mann bereits zuvor strafrechtlich auffällig geworden war, machte die Polizei keine Angaben und verwies auf laufende Ermittlungen.

22-Jähriger wird von Pfeil in Rücken getroffen – keine Lebensgefahr

Ein Video, das unserer Redaktion vorliegt, zeigt, wie der 29-Jährige vor der Bahnhofshalle auf den Mann zugeht und die Armbrust hebt. Dieser schreit „Was ist los?“ und „Gehen Sie weg von mir!“. Das 22-jährige Opfer wurde im Anschluss von einem Pfeil im Rücken getroffen. Lebensgefahr besteht laut Polizeisprecher Jonas Brockfeld nicht.

Ein Hubschrauber der Bundespolizei unterstützt am Samstag bei der Tatortaufnahme. Foto: Gesa Lormis

Die Einsatzkräfte sichern nun die Spuren am Busbahnhof – Passanten werden am Nachmittag noch nicht durchgelassen. Die Beethovenstraße ist gesperrt. Bahnreisende müssen zu Fuß über die Glockenstraße zu den Gleisen.

Über Peine kreist am Nachmittag noch ein Hubschrauber der Bundespolizei. Dieser unterstützt bei der Tatortaufnahme und fertigt Luftbilder an, erklärt die Peiner Polizei auf Twitter.

Wegen der Vielzahl von Videos und Bildern, die im Internet kursieren, hat die Polizei ein Hinweisportal eingerichtet. Hier können Hinweise und Dateien zur Tat in Peine an die Polizei übermittelt werden.

Niedersachsens Innenministerin Behrens dankt der Polizei

Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens zeigte sich auf Twitter betroffen von den Geschehnissen am Peiner Bahnhof: Sie wünsche dem Opfer eine schnelle und vollständige Genesung, und dankte den Polizeikräften für ihren Einsatz. Durch das entschlossene Eingreifen habe man weitere Opfer verhindern. „Jetzt gilt es, in alle Richtungen zu ermitteln und Hintergründe dieser feigen Tat aufzuklären.“

Der Peiner Busbahnhof ist am Samstagnachmittag noch abgesperrt. Foto: Gesa Lormis

