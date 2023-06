Mensch stirbt nach Verkehrsunfall in brennendem Auto

Ein Mensch ist in der Nacht zu Samstag bei Bothel im Landkreis Rotenburg nach einem Verkehrsunfall in seinem Auto verbrannt. Die bisher noch nicht identifizierte Person sei mit dem Fahrzeug in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Wagen sei in ein Feld geschleudert worden und dann in Flammen aufgegangen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer zwar schnell löschen, für den Fahrer oder die Fahrerin kam die Hilfe jedoch zu spät, er oder sie starb noch am Unfallort im Auto. Weitere Details zur Ursache des Unfalls und zum Hintergrund des oder der Toten waren zunächst nicht bekannt.

