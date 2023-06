Emden: 15-Jähriger wegen vorsätzlicher Brandstiftung in Haft

Emden. Festnahme in Emden, tot aufgefundene Frau in Delmenhorst, Norovirus-Ausbruch in Göttingen – die Blaulicht-Meldungen von Freitag aus Niedersachsen.

Weil er vorsätzlich das Dachgeschoss eines leerstehenden Einfamilienhauses in Emden angezündet haben soll, ist gegen einen 15-Jährigen Haftbefehl erlassen worden. Der Jugendliche befinde sich in einer Jugendanstalt, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

Das Feuer war bereits Ende April gelegt worden, dabei war ein Schaden im höheren fünfstelligen Bereich entstanden. Die Ermittlungen richteten sich zunächst gegen einen 42-jährigen Wohnungslosen, der sich in dem Haus zeitweise aufgehalten hatte, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Aurich sagte.

Der Mann wurde der fahrlässigen Brandstiftung verdächtigt. Laut eines Gutachtens war das Feuer durch eine brennende Kerze ausgelöst worden. Nach der Berichterstattung über den Fall hätten sich allerdings Zeugen gemeldet, die den Jugendlichen der Tat beschuldigten. Der Verdacht gegen diesen habe sich schließlich erhärtet. Zum Motiv konnte die Sprecherin nichts sagen.

Delmenhorst: Frau tot in Wohnung aufgefunden – Polizei vermutet Verbrechen

Beim Tod einer 83-jährigen Frau in Delmenhorst schließt die Polizei Fremdeinwirkung und ein mögliches Tötungsdelikt nicht aus. In der Wohnung der Frau seien Spuren gesichert worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Es gebe erste Ermittlungen zur Klärung der Todesursache. Anwohner in der Straße riefen die Polizei am Donnerstagabend, weil sie sich um ihre Nachbarin sorgten. Polizeibeamte verschafften sich Zugang zu ihrer Wohnung und fanden die Frau tot vor.

Zahl der Ansteckungen nach Norovirus-Ausbruch in Göttingen gestiegen

Nach einem Norovirus-Ausbruch in Kindertagesstätten und Schulen in Stadt und Landkreis Göttingen ist die Zahl der nachgewiesenen Ansteckungen auf 14 gestiegen. Die Erkrankten kommen aus fünf voneinander unabhängigen Einrichtungen, wie die Stadt Göttingen am Freitag mitteilte. Zuvor hatte die Stadt bereits mitgeteilt, dass es Hunderte Menschen aus mehr als 40 Kitas und Schulen, vor allem Kinder, mit Symptomen einer Magen-Darm-Erkrankung gebe.

Ob und warum Lebensmittel für den Ausbruch verantwortlich sind, ist den Angaben nach weiterhin unklar. Vor einer Woche machte eine Großküche auf Magen-Darm-Erkrankungen in einer von ihr belieferten Kita aufmerksam. Bei einer Untersuchung der Großküche durch Mitarbeiter der Lebensmittelüberwachung wurden keine Hygienemängel festgestellt.

Delmenhorst: Polizeieinsatz in Schule wegen Drohungen

Mit Drohungen gegen zwei Schüler soll ein 18-Jähriger einen Polizeieinsatz an einer Schule in Delmenhorst ausgelöst haben. Gegen den Heranwachsenden werde wegen Bedrohung ermittelt, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Den Angaben nach hatte die Schulleitung am Mittwoch gemeldet, dass zwei Schüler auf dem Handy ernstzunehmende Drohungen erhalten hätten: Der 18-Jährige wolle mit einer Schusswaffe in die Schule kommen. Deshalb sicherte die Polizei das Gebäude.

Auf richterliche Anordnung wurde die Wohnung des 18 Jahre alten Verdächtigen durchsucht. Sein Handy wurde beschlagnahmt, eine Schusswaffe wurde aber nicht gefunden. An der Schule habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die Anwesenden bestanden, teilte die Polizei mit.

Osnabrück: Polizistin bei Festnahme eines mutmaßlichen Betrügers verletzt

Bei der Festnahme eines mutmaßlichen Serienbetrügers in einem Osnabrücker Hotel ist eine Polizeibeamtin verletzt worden. Der 49 Jahre alte Mann, der keinen festen Wohnsitz hat, soll für mehrere Diebstähle aus Wohnungen in Stadt und Landkreis Osnabrück verantwortlich sein, die in den vergangenen Tagen begangen wurden. Er habe sich unter anderem als Mitarbeiter einer Hilfsorganisation ausgegeben und sich unter einem Vorwand Zutritt zu Wohnungen von Senioren verschafft, teilte die Polizei am Freitag mit. Zum Teil habe der Mann auch Geld von seinen Opfern erbeutet.

Zwei Ermittlerinnen kamen demzufolge am Mittwoch auf die Spur des 49-Jährigen und erwirkten einen Haftbefehl und Durchsuchungsbeschluss beim Amtsgericht. Als sie ihn in der Hotellobby ansprachen, war er zunächst geschockt und setzte sich hin. Dann habe er fliehen wollen, sei aber von den Polizistinnen, einem Hotelmitarbeiter und einem Gast daran gehindert worden. Dabei sei eine der Beamtinnen am Bein verletzt worden. Sie war danach den Angaben zufolge zunächst nicht dienstfähig.

Bei der Durchsuchung des Hotelzimmers seien zahlreiche Beweismittel sichergestellt worden. Es gebe Hinweise darauf, dass der Mann auch in den Bereichen Oldenburg, Münster und Mönchengladbach mit ähnlich gelagerten Taten aufgefallen sei, hieß es. Der Mann wurde am Donnerstagnachmittag in Untersuchungshaft gebracht.

