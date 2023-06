Braunschweig. Am letzten Schultag feiern Schüler und Schülerinnen traditionell im Bürgerpark den Ferienbeginn. Was genau geplant ist, lesen Sie hier.

Out for Summer – dieses Foto entstand im vergangenen Jahr im Bürgerpark.

Ferienbeginn Braunschweig feiert mit „Out for Summer“ in die Ferien

Jeden Sommer strömen am letzten Tag vor den Sommerferien die Schüler und Schülerinnen in den Bürgerpark: Auf der Wiese hinter der VW-Halle wird der Ferienbeginn gefeiert. Organisiert wird die Sause gemeinsam vom Stadtschülerrat und der Jugendförderung der Stadt.

„Out for Summer“ heißt die Veranstaltung, weil es im vergangenen Jahr einen Namensstreit um die geschützte Bezeichnung „School’s out“ gab – unter dieser Bezeichnung lief die Veranstaltung über Jahre. Bis ein anderer Veranstaltersich die Namensrechte sicherte.

Doch Namen sind bekanntlich Schall und Rauch: Gefeiert wird im Bürgerpark dennoch kräftig. Beim kostenlosen Festival legen unter anderem DJ Evolution, DJ Zalo, DJ Niah und DJ Taboa auf. Es gibt wie gehabt Livemusik und Chillout-Bereiche, in denen die Jugendlichen entspannt abhängen können, um sich vom Stress der letzten Schulwochen zu erholen.

In diesem Jahr heißt es: „bring your own Cup“

Die Öffentliche als Hauptsponsor sorgt wieder dafür, dass kostenlos Mineralwasser ausgeschenkt wird. Besonders wichtig, wenn es heiß werden sollte, damit kein Besucher so schnell schlapp macht.

Um die Müllmenge zu reduzieren, haben die Veranstalter gemeinsam mit der Firma Alba ein neues Konzept erstellt, das auf Nachhaltigkeit setzt: Bring-your-own-Cup. Das heißt: Alle Besucher werden gebeten, nach Möglichkeit einen eigenen Becher mitzubringen, damit weniger Einwegbecher verwendet werden müssen. Der Stadtschülerrat zeigt mit einem Video bei Instagram, wie man aus einer alten PET-Flasche einen originellen Becher basteln kann – etwa in Eintracht-Optik oder mit Regenbogen.

„Es wäre supercool, wenn möglichst viele Besucher und Besucherinnen einen Becher aus recyceltem Material mitbringen würden. Das wäre ja auch eine schöne Erinnerung an die Party“, ermuntert Simon Pladwig vom Stadtschülerrat alle, im Vorfeld einen Becher zu basteln.

Am Abend wird in den Clubs und am MEC gefeiert

Viele Initiativen, Vereine und Jugendzentren werden sich beim „Out for Summer“ präsentieren. „Voraussetzung ist, dass sie Aktionen anbieten, die Spaß machen und nachhaltig sind“, sagt Simon Pladwig. So könnten die Besucher beispielsweise alkoholfreie, kostenfreie Cocktails mixen oder sich auf einem Balken ein „Gladiatoren“-Duell liefern.

Die Party findet am Mittwoch, 5. Juli, von 11 bis 15 Uhr auf der Wiese im Bürgerpark statt und ist für alle Schüler und Schülerinnen kostenlos.

Am Abend geht die Party weiter: In vielen Clubs wird in die Ferien gefeiert, außerdem findet auf dem Außengelände vom Millenium Event Center (MEC) am Madamenweg 77 das Outdoor-Festival „School’s Out“ statt. Early-Bird-Tickets gibt es ab zehn Euro. Bühnenprogramm mit TikTok-Star Cenkgoo, Noisetime, D.Cline, Justin Pollnik. Das Festival ist für Jugendliche ab 16 Jahren. Einlass ist ab 16 Uhr.

