Mann bei Zusammenstoß von Transporter und Lkw schwer verletzt

Der Fahrer eines Transporters ist bei einem Verkehrsunfall in Vierden im Kreis Rotenburg schwer verletzt worden. Aus ungeklärter Ursache war der Kleintransporter am Mittwochnachmittag mit einem Lastwagen zusammengestoßen, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch den Aufprall rutschte der Lkw in den Straßengraben und geriet in Schräglage. Der Transporter drehte sich und kam auf einem Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der Mann am Steuer des Lastwagens erlitt nach Polizeiangaben einen Schock. Die Landstraße 130 war wegen des Unfalls vorübergehend gesperrt.

Kurze Flucht: Dieb nach Einbruch in Oldenburg bei Juwelier gefasst

Kurz nach einem Einbruch bei einen Oldenburger Juwelier hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Nach weiteren Tätern werde noch gefahndet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Die Diebe brachen den Angaben nach in der Nacht auf Donnerstag in das Schmuckgeschäft in der Oldenburger Innenstadt ein.

Laut Zeugenangaben sollen die Täter mit einem Auto gegen die Schaufensterfront des Ladens gefahren und später mit einem anderen Auto und gestohlenem Schmuck geflohen sein. Die Polizei fahndete unter anderem mit einem Hubschrauber nach den Dieben und entdeckte das verunfallte Fluchtauto an der Anschlussstelle Kreyenbrück zur Autobahn 28. In der Nähe wurde der Verdächtige festgenommen. Die Beamten gehen von mindestens vier Tätern aus.

