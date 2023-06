Verdi ruft Bodenpersonal am Flughafen Hannover zu Streik auf

Am Flughafen in Hannover wird das Bodenpersonal ab Mittwochabend zum Streik aufgerufen.

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) ruft die Beschäftigten des Boden- und Verkehrsdienstleisters Hannover Aviation Ground Services GmbH (AGS) am Flughafen Hannover zu einem mehrtägigen Warnstreik auf. Die Aktion beginnt am Mittwoch, 14. Juni, um 19 Uhr und endet am Freitag, 16. Juni, um 23.59 Uhr.

Hintergrund der Arbeitsniederlegung sind laut Verdi-Pressemitteilung Haus-Tarifverhandlungen bei der Firma AGS. Um für Entlastung zu sorgen, kündigt Verdi den Streik bereits 26 Stunden im Vorfeld an. Zudem stellt die Gewerkschaft sicher, dass Organtransporte über den Flughafen Hannover trotz des Arbeitskampfes stattfinden können. Dennoch ist damit zu rechnen, dass der Streik in Verbindung mit den ohnehin schon bestehenden Beeinträchtigungen durch die Luftwaffenübung „Air Defender“ zu erheblichen Verzögerungen und Ausfällen im Flugverkehr führen wird.

Mehrere Verdi-Forderungen bislang nicht erfüllt

„In bislang drei Verhandlungsrunden wurden mit der Arbeitgeberseite diverse Szenarien durchgesprochen. Doch die deutlichen Hinweise, dass sich vor allem im Volumen des bisherigen Arbeitgeberangebots etwas verändern müsste, wurden leider ignoriert“, sagt Sascha Tietz, Verdi-Verhandlungsführer, in der Pressemitteilung. So bleibe den Kolleginnen und Kollegen leider gar nichts anderes übrig, als ihren Forderungen anderweitig Nachdruck zu verleihen. Zuletzt gab es im Rahmen der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst des Bundes und der Kommunen bereits spürbare Arbeitsniederlegungen mit hoher Beteiligung bei der AGS. „Vor diesem Hintergrund hatten wir auf entsprechend zügige und zielorientierte Gespräche gehofft“, sagt Tietz weiter.

Verdi fordert für die Beschäftigten unter anderem die Einführung einer Wechselschichtzulage in Höhe von 200 Euro im Monat. Zudem die Einführung einer Regelung für bezahlte Pausen bei regelmäßigem Nachtdienst oder Dauer-Nacht-Dienst, einen tariflichen Grundurlaubsanspruch für alle Mitarbeiter in Höhe von 30 Tagen pro Kalenderjahr, sowie 3 Tage zusätzlichen Urlaub bei Wechsel-Schicht-Dienst.