Gamsen. Lichterloh brennt das Aldi-Gebäude in Gamsen – die Feuerwehr Gifhorn kämpft am Sonntagnachmittag mit hohem Aufgebot.

Das Aldi-Gebäude in Gamsen (Kreis Gifhorn) steht seit Sonntagnachmittag in Flammen.

Brände Gifhorn Aldi in Gamsen steht in Flammen – Millionenschaden

Am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr ist die Feuerwehr Gifhorn in hohem Aufgebot zu einem Einsatz in Gamsen (Landkreis Gifhorn) ausgerückt. Das Aldi-Gebäude steht in Flammen. Die Feuerwehr hat aufgrund des Rauches eine Warnung an die Bevölkerung in Gifhorn Gamsen herausgegeben. Fenster sollen geschlossen bleiben und die Lüftung abgestellt werden. Zudem werden ortskundige Autofahrer gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren.

Bereits auf der Anfahrt erkannten die Feuerwehrleute die riesige Rauchwolke an der Hamburger Straße, Gamsens Vize Ortsbrandmeister Torsten Günther ließ umgehend einen Stadtalarm auslösen, um weitere Feuerwehrkräfte am Einsatzort zu haben. Die Einsatzleitung übernahm kurz darauf Stadtbrandmeister Matthias Küllmer.

Die Eingangsfront des Aldi-Markts ist eingestürzt

Beim Eintreffen der Feuerwehren Gamsen und Kästorf brannte es erst im hinteren Bereich der Warenannahme, wo sich das Lager und die Kühlaggregate befinden. Innerhalb von nur acht Minuten bahnte sich das Feuer bereits zur Eingangsfront und brachte den Bereich zum Einsturz. Das Dach des Marktes ist eine Holzkonstruktion. Sammeln sich feiner Staub und Spinnweben, schlägt der Brand sofort über, so die Informationen. Ein Löschen des Brandes war zu dieser Zeit unmöglich. Alle Feuerwehrleute die dicht am Brandherd und auf der Drehleiter waren trugen einen Atemschutz.

Die Feuerwehrleute sicherten erst den daneben liegenden Netto Einkaufsmarkt um eine Brandausbreitung zu verhindern. Obwohl ein Hydrant nur wenige Meter vom Markt entfernt stand, stellte sich die Löschwasserversorgung als schwierig heraus. Zur Verstärkung wurde eine weitere Leitung von der Hamburger Straße gelegt und ein Pendelverkehr mit den Tanklöschfahrzeugen eingerichtet.

Schaden in Millionenhöhe

Auch Kreisbrandmeister Jens Diekmann machte sich ein Bild des Großbrandes. Zur Sicherheit der Feuerwehrleute war ein Rettungswagen sofort am Ort, später noch die SEG mit einem Wagen. Ein Feuerwehrmann musste kurz von den Kräften behandelt werden. Insgesamt waren 136 Feuerwehrleute der fünf Ortsfeuerwehren der Stadt am Ort. Der Schaden soll nach bisheriger Einschätzung in Millionenhöhe liegen. Wir aktualisieren diesen Artikel.

