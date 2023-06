Wiedereröffnung in der Braunschweiger Innenstadt

„Von fröhlichen Familien empfohlen“: So kann man es über der Eingangstür am Kohlmarkt lesen. Nach Umbauarbeiten öffnet die Ernsting’s family Filiale in der Braunschweiger Innenstadt in der Poststraße 14 laut einer Mitteilung des Unternehmens ab dem 16. Juni wieder ihre Pforten.

Neugestaltung der Verkaufsräume

Die Filiale sei moderner umgestaltet worden, heißt es. Auf einer Verkaufsfläche von rund 195 Quadratmetern sei „ein modernisiertes Einkaufsparadies entstanden“.

Das Sortiment richte sich an die ganze Familie: ob Kinder- und Damenoutfits oder Herrenwäsche, Spielwaren oder Wohnaccessoires. Gebietsleiterin Anja Kleimann vor der Wiedereröffnung: „Vom Kleinkind bis zum Senioren soll sich jeder bei uns wohlfühlen und in angenehmer Atmosphäre einkaufen können.“ Die Verkaufsräume seien jetzt heller und übersichtlicher gestaltet.

Fast 2000 Filialen mit rund 12.000 Mitarbeitern

Am Eröffnungstag gebe es einen Rabatt von 20 Prozent auf das gesamte Sortiment, so Kleimann. Ernsting’s family ist mit rund 1.920 Filialen in Deutschland und Österreich und rund 12.000 Mitarbeitern einer der größten Anbieter im deutschen Textileinzelhandel.

Im Geschäftsjahr 2021/22 verzeichnete das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,285 Milliarden Euro. Das Unternehmen mit Sitz in Coesfeld (Westfalen) bietet niedrigpreisige Mode und Accessoires für die Familie mit den Schwerpunkten Wäsche, Damen- und Kinderbekleidung.

