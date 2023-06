Verkehrsunfall in Papenburg: Eine Tote und zwei Schwerverletzte

Papenburg. Auch bei einem Verkehrsunfall in Heede gab es eine Schwerverletzte. In Bremen wurde ein 18-Jähriger lebensbedrohlich mit einer Schwerbe verletzt.

In Papenburg kam es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall (Symbolbild).

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Papenburg im Landkreis Emsland ist am Samstagabend ein 34-jähriger Mann ums Leben gekommen. Polizeiinformationen von Sonntag zufolge wurden zwei weitere Männer im Alter von 33 und 47 Jahren lebensgefährlich verletzt.

Der 33-jährige Fahrer des Unfallwagens hatte aus zunächst unbekannten Gründen beim Abbiegen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Daraufhin kam das Auto mit den drei Insassen nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der 34-jährige Beifahrer erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Der 33-jährige Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und ein Hubschrauber brachte den 47-jährigen Verletzten in eine Klinik. Es entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

46-jährige Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Heede

Bei einem Zusammenstoß von zwei Autos in Heede im Landkreis Emsland sind am Samstag drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Laut Polizeiinformationen von Sonntag hatte eine 53-jährige Autofahrerin beim Überqueren einer Kreisstraße einen 61-jährigen Autofahrer und seine 46-jährige Beifahrerin nach ersten Erkenntnissen übersehen.

Durch den Unfall wurde die 46-Jährige schwer, die anderen beiden Beteiligten leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden von rund 15 000 Euro. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

Streit in Bremen - 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Bar in Bremen ist am Samstagabend ein 18-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizeiinformationen von Sonntag kam es aus zunächst ungeklärten Gründen zu einem Streit zwischen dem Opfer und zwei weiteren Gästen. Daraufhin soll einer der mutmaßlichen Täter den 18-Jährigen mit der Scherbe einer Glasflasche lebensgefährlich verletzt haben.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen:

Der junge Mann lief anschließend selbstständig zu der Bundespolizeiwache am Bahnhof und wurde dann in ein Krankenhaus gebracht. Nach einer Notoperation schwebt der 18-Jährige nun nicht mehr in Lebensgefahr. Die Polizei nahmen die beiden 21 und 33 Jahre alten Angreifer fest. Die Prüfung der genauen Tatumstände und die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

