Wolfburg. Am Samstagabend kam es in Neindorf zu einem tödlichen Unfall bei dem ein 67-Jähriger Fußgänger starb. Die Polizei hat nun erste Zeugenhinweise.

Die Polizei Wolfsburg sucht Zeugen, die am Samstagabend einen tödlichen Unfall in Neindorf beobachtet haben (Symbolbild).

Unfall Wolfsburg Rätselhaft: 67-jähriger Fußgänger in Wolfsburg tödlich verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Landstraße 294 im Wolfsburger Ortsteil Neindorf wurde ein 67-jähriger Fußgänger am Samstagabend gegen 22.40 tödlich verletzt. Wie die Wolfsburger Polizei mitteilt, flüchtete der Unfallfahrer unerkannt. Die Polizei sucht dringend Zeugen – erste Hinweise sind eingegangen.

Eine Zeugin, die am Abend die Landstraße von Neindorf kommend in Richtung Heiligendorf unterwegs war, bemerkte wenige hundert Meter hinter dem Ortsausgang eine auf der Fahrbahn liegende Person. Als sie anhielt, um zu helfen, kam ihr aus Richtung Heiligendorf ein Pkw entgegen, der mit dem 67-jährigen Wolfsburger kollidierte. Dieser schleifte den Fußgänger einige Meter mit.

Unfallverursacher flieht – Polizei erhält erste Hinweise für die Fahndung

Der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt nach Polizeiangaben unbeirrt fort und bog in Neindorf nach links in die Straße Unter den Höfen ab. Dort wurde wenig später durch Ersthelfer der tödlich verletzte Fußgänger angetroffen. Die weitere Fluchtrichtung des Pkw-Fahrers ist unbekannt. Die genaueren Umstände des Vorfall waren zunächst auch am Sonntag noch völlig unklar, wie eine Polizeisprecherin sagte. Warum der 67-jährige Mann gegen 22.30 Uhr auf der Landstraße lag, ist demnach noch offen. Nach eingegangenen Zeugenhinweisen sucht die Polizei nun nach einem dunklen Passat Variant.

Während der Unfallaufnahme war die L 294 im Bereich des Ortsausgangs Neindorf voll gesperrt. Ein durch die Staatsanwaltschaft Braunschweig angeforderter Gutachter erschein an der Unfallstelle. Zeugen, die weitere Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

