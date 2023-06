So werden Wolfsburger als „Beetbuddys“ berühmt auf Instagram

Sie werkeln am Pool, arbeiten neue Ideen aus und kümmern sich um die Pflege des Rasens: Fast jede freie Minute verbringen die „Beetbuddys“ Kim Wicke (37) und Phil Albertz (30) aus Hehlingen zusammen in ihren Gärten.

Und sie machen ihrem Namen – mittlerweile sind sie auch auf Instagram bekannt – alle Ehre. Mal liegen sie unterm Rollrasen, mal sitzen sie in der provisorischen Feuerstelle, mal hocken sie im Beet und pflanzen Blumen. Dabei nehmen sie über 1400 Fans auf Instagram tagtäglich mit.

Aber wie sind sie überhaupt zum Hobby Garten gekommen? Geboren wurde die neue Freizeitbeschäftigung, als sich Wicke ein knapp 1300 Quadratmeter großes Grundstück gekauft hatte. „Natürlich lag das Hauptaugenmerk erstmal auf Renovierung und Umbau des Hauses. Im Jahr 2017 hatte ich dann richtig Zeit, mit dem Garten anzufangen und dann ist bei uns beiden eine Affinität entstanden“, erklärt Kim Wicke. Einen genauen Plan, wie der einst verwilderte Garten mal aussehen soll, haben Wicke und Albertz nicht. Vielmehr entwickele sich der Garten aus Intuition, mal gibt es hier eine neue Idee, mal finden sie da eine Ecke, die verschönert werden kann.

Lesen Sie auch:

Beetbuddys sind nicht nur auf Instagram, sondern auch in Hehlingen bekannt

Dass daraus ein Instagram-Profil mit solch einer Reichweite entsteht, war nicht geplant. „Als der Garten noch voll mit Sträuchern war, haben wir bei Instagram immer Videos und Bilder hochgeladen. Und damit unsere Freunde nicht immer die gleichen Inhalte sehen müssen, haben wir einen Instagram-Account zusammen gemacht. Aus Jux und Tollerei“, erklärt der 30-Jährige.

Auf Instagram nehmen die Beetbuddys mittlerweile über 1400 Fans mit in ihre Gärten und lassen sie an ihren Projekten teilhaben. Auch Hoodies haben sie mittlerweile mit ihrem Logo bedruckt. Foto: Beetbuddys

Mittlerweile sind die Beetbuddys nicht nur auf Instagram bekannt. Auch in ihrem Heimatdorf Hehlingen wissen die Bewohnerinnen und Bewohner über die beiden Bescheid. „Wir bekommen manchmal Anfragen, ob wir nicht mal bei einem Gartenprojekt unterstützen können. So als Nachbarschaftshilfe“, verraten die beiden. Und eine Hand wäscht die andere. Nicht nur in der Dorfgemeinschaft Hehlingen.

Auch bei den Beetbuddys gilt dieses Motto. Also legen die beiden auch in Albertz Garten – er wohnt in einem Vier-Parteien-Haus – Hand an. Und wenn die beiden mal Hilfe brauchen, bekommen sie diese auch. „Wenn wir den Grill anschmeißen und ein paar Kisten Bier besorgen, ist auf unsere Freunde Verlass“, sagt Albertz. Garten – ein Hobby, das verbindet.

Auch über Instagram bekommen sie derartige Anfragen. Diese lehnen sie jedoch ab. Dafür fehlten einfach die Zeit und auch das Fachwissen. Schließlich sind die beiden keine gelernten Gärtner. Wicke arbeitet als Maler- und Lackierermeister, Albertz ist bei den Stadtwerken beschäftigt.

Die Beetbuddys gemeinsam mit Kims Hund Jonah: Dieses Bild nutzen die Hobby-Gärtner auch als Autogrammkarte. Foto: Beetbuddys

Ein Wolfsburger Instagram-Profil mit Humor: Beetbuddys haben Freude am Hobby Garten

Doch für ihren Instagram-Account nehmen sich die beiden nach Feierabend gern Zeit, posten alle paar Tage Bilder oder Videos von ihrer Gartenarbeit, kommen mit ihren „Fans“ in Austausch und beweisen immer wieder: Diesen Kanal muss man mit Humor nehmen. „Die Beetbuddys kommen nie zu spät zur Arbeit. Wenn du eins mit dem Garten wirst, dich nachts mit dem Rollrasen zudeckst, nur um am nächsten Tag pünktlich auf der Baustelle zu sein!“, schreiben die beiden zu einem Bild, das Wicke eingerollt in Rollrasen zeigt. Unter einem anderen Bild geben sie offen und ehrlich zu: „Weil wir manchmal auch faul sein können, haben wir den Hochdruckreiniger auch gleich zweckentfremdet, um die Fugen von Unkraut zu befreien“.

Zu Corona-Zeiten haben die beiden Männer das Projekt Pool in Angriff genommen „Wir konnten ja sowieso in keine Freibädergehen“, erinnern sie sich. Als nächstes werden sie wohl die Terrasse von Albertz pflastern. Und wer hat die Entscheidungsgewalt bei den ganzen Projekten? Wenn es um das „Beetbuddy-Headquarter“, Wickes Garten, geht, dann eindeutig Wicke gemeinsam mit seiner Freundin. Aber im Prozess sind Wicke und Albertz bereits ein eingespieltes Team und ergänzen sich. Wickes Freundin hat zwar Mitbestimmungsrecht, hält sich aus dem Gartengeschehen raus, lässt die Männer lieber machen, wie Wicke berichtet.

Promis und Fernsehsender werden auf Beetbuddys aus Wolfsburg aufmerksam

Auf dem Hehlinger Sportplatz machen die Beetbuddys auch Werbung. Foto: Beetbuddys

Teamgeist, Motivation und Kreativität – das zeichnet die Beetbuddys wohl aus. Und da die beiden Freunde immer am Ball bleiben, sind auch schon andere Medien und Garten-Profis auf sie aufmerksam geworden. „Wir hatten mal eine Anfrage von VOX. Die wollten unsere Arbeit im Garten gern mit der Kamera begleiten. Der Dreh ist wegen Corona aber geplatzt“, erzählen sie. Auch der Landschaftsarchitekt Davit Arican, der Hobbygärtnern aus der ZDF-Show „Duell der Gartenprofis“ bekannt sein sollte, ist auf die Hehlinger aufmerksam geworden. Eine Berühmtheit in der Gartenbranche. Immerhin habe er schon Gärten von Pietro Lombardi oder Knossi geplant. „Der hat uns zum GaLaBau-Kicker-Cup eingeladen. Dort waren wir als Ehrengäste geladen“, erzählt Albertz euphorisch.

Gemeinsam mit ihrem Kumpel Mille haben die Beetbuddys dann auf der Bühne performt. Denn auch in der Musikbranche haben sie mittlerweile einen Stein im Brett: Auf Youtube veröffentlichen sie gemeinsam auf das Thema Garten angelehnte Lieder.

Kein Wunder also, dass die beiden Hobby-Gärtner auch schon Merch-Artikel haben, die von ihren Freunden gern getragen werden. „Wir haben schon knapp 200 Artikel produzieren lassen. Das ist aber alles Spaß, damit verdienen wir kein Geld“, sagt Wicke. Darunter T-Shirts, Caps und sogar eine Bandenwerbung auf dem Sportplatz vom TSV Hehlingen, für den sie beide ehrenamtlich im Vorstand tätig sind.

Wann das Gartenprojekt fertig ist, sei nicht absehbar: „Wir werden immer etwas finden, was wir im Garten werkeln können“, sind sich die beiden Freunde einig.

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: Hier kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden!