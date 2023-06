Polizei: Exhibitionist in der Westfalenbahn ab Braunschweig

Die Hannoveraner Bundespolizei sucht weitere Geschädigte und Zeugen eines Exhibitionisten, der sich am 7. März in der Westfalenbahn entblößt hat. Zwei Frauen im Alter von 30 und 19 Jahren hatten noch an dem März-Tag Anzeige in Hannover erstattet.

Den Polizei-Angaben zufolge war die Westfalenbahn ab 19.20 Uhr von Braunschweig in Richtung Westen unterwegs gewesen. Auf der Fahrt soll der 42 Jahre alte Verdächtige sich zielgerichtet in das Sichtfeld der Frauen gesetzt und anschließend sein Geschlechtsteil entblößt und berührt haben.

Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Exhibitionisten noch Hauptbahnhof Hannover fest

Am Hannoveraner Hauptbahnhof erstatteten die Frauen unabhängig voneinander Strafanzeige gegenüber den alarmierten Bundespolizisten. Eine daraufhin eingeleitete Fahndung war erfolgreich: Der Tatverdächtige wurde kurze Zeit später im Hauptbahnhof festgenommen.

Auf den Aufnahmen verschiedener Überwachungskameras des Zuges sei das Verhalten des Tatverdächtigen nachzuvollziehen, teilt die Bundespolizei mit. „Anhand der gewonnenen Erkenntnisse ist wahrscheinlich, dass auch andere Bahnreisende auf der Fahrt in gleicher Weise Opfer der Belästigung geworden sein könnten, und den Zug an den Zwischenhalten auf der Strecke zwischen Braunschweig und Hannover verlassen haben.“

Weitere betroffene Bahnreisende sollen sich bei der Bundespolizeiinspektion in Hannover unter der Telefonnummer (0511) 303650 melden.

Mehr Nachrichten aus Braunschweig und Umgebung:

Täglich wissen, was in Braunschweig passiert: Hier kostenlos für den täglichen Braunschweig-Newsletter anmelden!