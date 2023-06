Männer sollen Kollegen getötet haben – Hauptverdächtiger flüchtig

Dransfeld. Ende Mai wurde die Leiche eines 38-Jährigen in Göttingen gefunden. Zwei mutmaßliche Täter sind in Haft, der Hauptverdächtige ist auf der Flucht.

Drei Männer stehen im Verdacht, einen Arbeitskollegen in Göttingen getötet zu haben. Zwei der beiden Männer hat die Polizei bereits geschnappt, sie sitzen in Untersuchungshaft. Der Dritte, zugleich der Hauptverdächtige, ist noch auf der Flucht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft wurde die Leiche des 38-Jährigen am 30. Mai bei Dransfeld entdeckt. Dessen Arbeitgeber hatte den Mann am selben Tag als vermisst gemeldet. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der 38-Jährige in der Nacht auf Pfingstsonntag auf einem Betriebsgelände in Göttingen getötet worden sein. Das Tatmotiv ist laut Aussage der Ermittler von Mittwoch noch unklar. Mit einem weißen Kleinwagen soll die Leiche über die Bundesstraße 3 zum späteren Fundort gebracht worden sein.

Bislang noch keine Angaben zur Todesursache

Gegen den 49 Jahre alten Hauptverdächtigen wurde ein europäischer Haftbefehl erlassen. Einer der beiden Festgenommenen soll dem Flüchtigen dabei geholfen haben, das Land zu verlassen. Die zwei Männer, die aktuell bereits in Haft sitzen, wurden noch am Tag des Leichenfundes festgenommen, hieß es. Dabei handelt es sich den Angaben nach um einen 53 Jahre alten und einen 56 Jahre alten Mann.

Für die Ermittlungen wurde eine Mordkommission eingerichtet worden. Genauere Angaben, etwa zur Todesursache oder den Ergebnissen der bereits durchgeführten Obduktion, machten die Beamten aus ermittlungstaktischen Grund vorerst nicht. Die Ermittlungen dauern an.