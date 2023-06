Leichenfund in Fluss: Polizei leitet Ermittlungen ein

Eine männliche Leiche ist am Mittwoch in einem Fluss in Osnabrück gefunden worden (Symbolfoto).

Nach dem Fund einer männlichen Leiche in der Hase in der Osnabrücker Innenstadt hat die Polizei Ermittlungen eingeleitet. Am Mittwochmorgen sei aus einem Büro ein Notruf eingegangen, dass in dem Fluss ein Körper trieb, sagte ein Polizeisprecher. Polizei und Feuerwehr bargen den Toten aus der Hase. Es handele sich um einen 35 Jahre alten Mann.

Die Polizei sicherte sofort Spuren. Hinweise auf Gewalteinwirkung konnten zunächst nicht gefunden werden, hieß es. Denkbar sei daher auch ein Unfall. Auch Hinweise auf einen Suizid habe es zunächst nicht gegeben. Die Leiche sollte noch am Mittwoch in der Rechtsmedizin in Oldenburg obduziert werden. Zuerst hatte die „Neue Osnabrücker Zeitung“ über den Leichenfund online berichtet.

18-Jährige bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Fünf Menschen sind bei einem Autounfall in Südbrookmerland im Landkreis Aurich verletzt worden, davon eine Frau lebensgefährlich und ein Mann schwer. Eine 18 Jahre alte Fahrerin war am Dienstagabend auf der Bundesstraße 210 in Höhe Bedekaspeler Marsch mit ihrem Wagen in den Gegenverkehr geraten und mit einem Auto frontal zusammengestoßen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Durch die Wucht des Aufpralls sei der entgegenkommende Wagen gegen ein Auto mit Anhänger geschleudert worden. Die 18-Jährige wurde den Angaben zufolge lebensbedrohlich verletzt, ihr 19 Jahre alter Beifahrer schwer. Ein Rettungshubschrauber flog die beiden in ein Krankenhaus. Zum derzeitigen Gesundheitszustand konnte die Polizeisprecherin am Mittwochmorgen nichts sagen.

Der 56 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos und die beiden Insassen des Pkw-Gespanns - ein 47 Jahre alter Mann und eine 51-jährige Frau – trugen leichte Verletzungen davon. Die Bundesstraße wurde den Angaben nach für die Dauer der Unfallaufnahme bis kurz nach 22 Uhr voll gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Etwa 100.000 Euro Schaden bei Einfamilienhaus-Brand in Uelzen

Bei dem Brand eines Dachstuhls in Uelzen ist am Dienstag ein Sachschaden von mehr als 100.000 Euro entstanden. Die Bewohner konnten sich nach Angaben der Polizei vom Mittwoch retten. Einer der Bewohner erlitt während des Einsatzes einen Schwächeanfall und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Erste Ermittlungen der Einsatzkräfte ergaben, dass zuvor im Garten des Hauses Unkraut abgeflammt worden war. Anschließend fing eine Hecke Feuer, und die Flammen griffen auf den Dachstuhl über. Ein Übergreifen der Flammen auf das Erdgeschoss konnten die Einsatzkräfte verhindern. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

75.000 Euro Schaden bei Balkonbrand in Nordhorn – Bewohnerin verletzt

Bei einem Balkonbrand in Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim ist eine Bewohnerin verletzt worden und ein Schaden von rund 75.000 Euro entstanden. Das Feuer war am Dienstagmittag auf einem Balkon im ersten Obergeschoss ausgebrochen, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Der Brand sei auf den benachbarten Balkon übergegangen. Eine 25-jährige Bewohnerin kam mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in eine Klinik. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Warum das Feuer auf dem Balkon ausbrach, war zunächst noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Pedelec-Unfall: 74-jähriger schwer verletzt und Akku explodiert

Bei einem Verkehrsunfall in Messingen (Landkreis Emsland) ist am Dienstag ein 74-jähriger E-Bike-Fahrer mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Außerdem explodierte durch die Folgen des Unfalles ein Ersatzakku des Pedelecs. Laut Polizeiangaben von Dienstagabend missachtete der Radfahrer die Vorfahrt einer 19-jährigen Autofahrerin und stieß mit ihrem Wagen zusammen. Einsatzkräfte versorgten den schwer verletzten Mann noch vor Ort. Anschließend wurde er in eine Klinik gebracht.

Durch den Unfall löste sich zudem der Ersatzakku des Pedelecs und wurde auf ein Feld geschleudert, das zum Unfallzeitpunkt abgeerntet wurde. Der Akku geriet in den Häcksler der Erntemaschine, wurde beschädigt und explodierte anschließend. Der anschließende Brand auf einem kleinen Teil des Feldes konnte nach Polizeiinformationen schnell gelöscht gebracht werden. Es wurden keine weiteren Personen verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

