Kreis Wolfenbüttel: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

In der Sickter Straße, an der Einmündung zur Gutswiese, in Cremlingen hat es am Dienstagmorgen gegen sieben Uhr einen Verkehrsunfall gegeben, bei dem drei Personen verletzt worden sind. Nach Angaben der Polizei übersah eine 18-jährige Autofahrerin beim Linksabbiegen vermutlich aus Unachtsamkeit das bevorrechtigte Auto eines 23-jährigen Autofahrers.

Durch die Kollision wurden beide Fahrer sowie ein 27-jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

