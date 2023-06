Warnung vor Gewürznelken – Rückruf betrifft auch Niedersachsen

Foto: Giba Gewürze GmbH & Co. KG

Produkte dieser Art der Firma Giba Gewürze werden zurückgerufen. Sie werden auch in Niedersachsen verkauft.

Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit warnt vor den Gewürznelken „Karanfil Bütün“ der Marken Sahra und Hira. Bei einer Untersuchung seien kleine Steine festgestellt worden, hieß es am Dienstag auf dem Lebensmittelwarnungs-Portal der Bundesländer. Dadurch könnten an den Zähnen Schäden verursacht werden. Hersteller ist die Firma Giba Gewürze in Hanau.

Betroffen sind den Angaben zufolge die Produkte mit ganzen Nelken in den PET-Behältern 50 und 110 Gramm sowie im 50-Gramm-Glas, jeweils mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 31.12.2026. Verkauft werden diese Gewürznelken in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen.

Verbraucherinnen und Verbraucher, die dieses Produkt gekauft haben, können den Artikel in den Einzelhandelsverkaufsstellen gegen Erstattung des Kaufpreises zurückgeben, schreibt die Firma.

