Autohändler-Skandal: Helmstedter reagieren mit Frust und Humor

Helmstedt. Nachdem der Helmstedter Autohändler Pilarski mit Kundenfahrzeugen abgehauen ist, ist der Skandal in aller Munde. So reagieren die Helmstedter im Netz.

„Wo kann ich jetzt mein bezahltes Auto abholen?“, fragt ein Facebook-Nutzer unter unserer bisherigen Berichterstattung zum Autohändler-Skandal in Helmstedt. Mit Wut, Frust, Ärger, Entsetzen – aber auch mit Humor reagieren Betroffene und Interessierte aus Helmstedt und der Region auf den Autohaus-Skandal.

„Herrje...“, schreibt eine Facebook-Nutzerin, andere schreiben Kommentare wie „Heißes Pflaster dort“ oder „Der war mir nie koscher, hätte dort nie ein Auto gekauft“. Viele Leserinnen und Leser scheinen den Autohändler zu kennen. Anderen wiederum wird aufgrund der Berichterstattung bewusst, warum sie schon länger keinen Rückruf vom Autohändler bekommen: „Deshalb rufen sie dich nicht zurück“.

Auf Instagram reagieren die Leserinnen und Leser mit Humor: „Na wenigstens war er so nett, noch etwas Kleingeld dazulassen“, schreibt eine Frau. Denn mit den Autos und dem Autohändler sei auch das Geld aus Tresor und Kasse verschwunden. Auch Kommentare wie „Ein Fall für Peter Giesel und Kabel 1“ oder „Lenßen und Partner, da ist die Festnahme und Überführung an die Justiz sichergestellt“ sind unter den Beiträgen zu unseren Artikeln zu finden. Andere jedoch haben solch ein Verbrechen kommen sehen: „Das war so klar, dass das irgendwann passiert“.

Humorvolle Reaktionen auf Autohaus-Skandal in Helmstedt

Der Fall um den Autohändler Pilarski beschäftigt die Menschen weit über Helmstedts Grenzen hinaus. Auch andere Medien wie NDR Niedersachsen berichten über den Vorfall. Auf deren Facebook-Seite kommentieren Leserinnen und Leser unter anderem „Seltsam, Seltsam“, „Sehr merkwürdig“ oder „Ich kenne das Autohaus. Mich wundert die ganze Geschichte überhaupt nicht“.

Mit lachenden Reaktionen wird unter anderem auf Kommentare reagiert wie „Wohl die Next Generation. Die klauen alle Verbrenner um uns den Umstieg auf Toaster zu erleichtern“ oder „Anscheinend eine logistische Meisterleistung? Als ‘Autohändler’ war er offenbar total unterfordert“. Eine Frau denkt sich schließlich tiefer in die Materie rein und forscht selbst nach: „Wie schafft man es unbemerkt, 40 Autos zu klauen? Dafür braucht man doch mindestens 10-40 Komplizen“.

Ende Mai machte sich der Helmstedter Autohändler Pilarski mit 40 Autos von Kundinnen und Kunden davon. Die Fahrzeuge hatte er von Privatleuten in Kommission genommen.

Hinweis: Das Autohaus Pilarski OHG in Helmstedt ist nicht identisch mit dem KFZ-Meisterbetrieb Jörg Pilarski in Warberg. Es besteht auch keine Geschäftsbeziehung. Inhaber Jörg Pilarski hat unsere Redaktion gebeten, darauf hinzuweisen.

