GTI-Treffen in Wolfsburg 2023 startet: Alle wichtigen Infos

Wenn die Motoren am Wochenende aufheulen, die Liebhaberstücke im Glanz erstrahlen und in der Parklandschaft der Autostadt gefachsimpelt wird, dann ist es endlich so weit: Das GTI-Treffen in Wolfsburg geht los. Nicht nur die sportlichen Botschafter aus dem Volkswagen Konzern, wie die Autostadt sie liebevoll nennt, auch Besucherinnen und Besucher sind an diesem Wochenende beim dritten GTI-Treffen gerngesehen. Alle wichtigen Infos zum Autotreffen finden Sie hier.

Wann findet das GTI-Treffen in Wolfsburg statt?

Das Wolfsburger GTI-Treffen findet am Samstag, 10. Juni, und Sonntag, 11. Juni, statt.

Wo findet das GTI-Treffen in Wolfsburg statt?

Das GTI-Treffen wird in der Parklandschaft der Autostadt ausgerichtet.

Was ist das Programm beim GTI-Treffen in Wolfsburg?

Am Samstag, 10. Juni, können Teilnehmende des „Stage Parking“ ab 9.30 Uhr in den Park einfahren. Um 10 Uhr wird schließlich die Veranstaltung eröffnet, um 12 Uhr begrüßt die Geschäftsführung der Autostadt die Teilnehmenden und Besucherinnen und Besucher. Von 13 Uhr bis 14 Uhr findet der Fan Drive statt, von 15 Uhr bis 15.30 Uhr wird das GTI Azubi-Car vorgestellt. Von 16 Uhr bis 17 Uhr geht der Fan Drive in die nächste Runde, bevor dann um 22 Uhr die Driver’s Night mit Livemusik, DJ und BBQ startet.

Am Sonntag, 11. Juni, um 12 Uhr begrüßt die Autostadt-Geschäftsführung die Teilnehmenden und Besuchenenden. Auch am Sonntag findet der Fan Drive von 13 Uhr bis 14 Uhr statt. Die Ausfahrt beginnt dann um 16.30 Uhr.

Nicht nur die GTIs der Teilnehmer werden im sogenannten Open-Air-Museum ausgestellt. Auch weitere GTI-Modelle aus der Zeithaus-Sammlung, von Volkswagen Classic und der Stiftung Automuseum Volkswagen stehen zum Bewundern bereit. Unter anderem werden seltene Prototypen, Rennfahrzeuge und verschiedene Modelle der Golf-Generationen I bis VIII ausgestellt.

Sydney Hoffmann (rechts) gehört zu den Moderatoren des GTI-Treffens in der Wolfsburger Autostadt von VW.

Was können Kinder beim GTI Treffen in Wolfsburg erleben?

Nicht nur für große Autofans wird beim GTI-Treffen jede Menge geboten. Auch die Kleinen kommen auf ihre Kosten. So können sie zum Beispiel eine GTI-Karosserie bemalen oder sich an der Torwand vom VfL Wolfsburg austoben, heißt es seitens der Autostadt.

Was gibt es beim GTI-Treffen zu essen?

Für das leibliche Wohl sorgen die Autostadt Restaurants mit Streetfood. Unter anderem werden Tortillas und Hot Dogs – auch als vegetarische und vegane Varianten – angeboten. Laut Organisatoren soll es Samstag von 18 Uhr bis 22 Uhr auch ein Streetfood-Buffet in der Lagune geben. Auch die original VW-Currywurst darf auf der Speisekarte nicht fehlen.

Wie komme ich zum GTI-Treffen nach Wolfsburg?

Wer nicht mit seinem eigenen Fahrzeug zum Treffen kommen möchte, kann ganz einfach mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Die Buslinien 160, 201, 202 und 380 fahren alle zehn Minuten ab Porschestraße, circa 300 Meter vom Bahnhof entfernt, zum Schloss. Von dort sind es 550 Meter Fußweg zur Autostadt. Autostadt-Besucherinnen und -Besucher können aber auch zu Fuß vom Hauptbahnhof zum Ziel gelangen – über die Stadtbrücke.

Mit dem Auto ist die Autostadt von der Autobahn 2 einfach zu erreichen. Autofahrerinnen und -fahrer sollten ab der Autobahntangente Wolfsburg/Königslutter der Beschilderung über die A39 zur Abfahrt Wolfsburg-West folgen. Wegweiser helfen bei der Orientierung.

Wo kann ich parken, wenn ich das GTI Treffen in Wolfsburg besuchen möchte?

Besucherinnen und Besucher des GTI-Treffens können in Parkhäusern rund um die Autostadt parken. Wenn man im Navi „Berliner Brücke“ oder „Parkstraße“ eingibt, wird man direkt auf zu den Parkhäusern geführt. Auch hier helfen Beschilderungen bei der Orientierung.

