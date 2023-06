Im August 2011 beging Thomas D. seinen ersten Überfall auf die Volksbank in der Porschestraße. Im März 2021 beging er seine zweite Tat in der Sparkasse am Schachtweg. Dabei machte eine Überwachungskamera diese Bilder von ihm. Bei beiden Taten bedrohte er Bankangestellte mit einer angeblichen Kofferbombe.