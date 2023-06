Vermisste Braunschweigerin: Polizei hofft auf weitere Hinweise

Im Fall der 53 Jahre alten Braunschweigerin, die seit dem 19. Mai in Cuxhaven vermisst wird, geht die Polizei weiterhin Hinweisen nach. Eine konkrete Spur gebe es nach wie vor nicht, teilte Lüder Kath, Sprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven, am Donnerstag auf Anfrage mit.

Die Frau, die mit ihrer Familie Urlaub in Cuxhaven machte, sei zuletzt abends auf der Insel Neuwerk in einem Gasthaus gesehen worden. Zu diesem Zeitpunkt, so Kath, seien die Wattwagen bereits ans Festland zurückgekehrt gewesen. Die Wagen bräuchten für die Strecke rund 90 Minuten. Die Frage des Gastwirts an die Frau, ob sie über Nacht ein Zimmer brauche, habe die 53-Jährige nach Zeugenaussagen verneint.

Die Vermisste aus Braunschweig. Zuletzt wurde sie auf der Insel Neuwerk gesehen. Foto: Polizei Cuxhaven

Auf eine Gewalttat gebe es nach wie vor keine Hinweise, so Kath. Nicht auszuschließen ist ihm zufolge hingegen, dass die Vermisste im Watt verunglückt ist. Je mehr Zeit verstreiche, desto geringer werde die Hoffnung, sie lebend zu finden.

Nach Angaben der Angehörigen ist es nicht ungewöhnlich, dass die Frau kurzfristig für mehrere Tage alleine unterwegs ist. Eine derart lange Abwesenheit sei jedoch nicht gewöhnlich. Die Vermisste sei auf verschiedene Medikamente angewiesen.

Hinweise zur Vermissten nimmt die Polizei Cuxhaven sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

