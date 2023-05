Verabredung zum Mord, Vergewaltigung in besonders schwerem Fall, gefährliche Körperverletzung: Einem Ehepaar aus Goslar werden 17 Taten zur Last gelegt. Die 52 Jahre alte Ramona und der 56 Jahre alte Thorsten R. – in der Mitte einer der Verteidiger – sollen sich an ihrer erwachsenen Tochter vergangen haben.