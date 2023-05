Braunschweiger Taxifahrer rettet Seniorin vor Schockbetrügern

Am Vormittag des 5. Mai erhielt eine 84-jährige Braunschweigerin im Westlichen Ringsgebiet einen sogenannten Schockanruf. Ein angeblicher Polizeibeamter sagte ihr per Telefon, dass ihre Freundin einen Verkehrsunfall verursacht habe, in dessen Folge jemand verstorben sei. Damit ihre Freundin aus der Haft entlassen werden kann, sollte sie eine Kaution in mittlerer fünfstelliger Höhe bezahlen, so berichtet die Polizei. Sie selber konnte nicht Bank fahren konnte, weshalb die Täter ein Taxiunternehmen beauftragten.

Das Taxi sollte zunächst einige Zeit vor der Wohnung der Braunschweigerin warten. Als die Dame einstieg und dem Fahrer mitteilte, dass die Staatsanwaltschaft für die Fahrtkosten aufkommt, wurde er aufmerksam. Er warnte die 84-Jährige, dass es sich vermutlich um einen Betrug handelt. Der Fahrer informierte seine Zentrale – von dort aus die Polizei.

Taxifahrer blieb bei der Seniorin – und fuhr sie anschließend nach Hause

Der 51-jährige Fahrer fuhr die Seniorin zur Polizei und blieb während der gesamten Vernehmung bei ihr, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Danach fuhr er sie nach Hause. Die Polizei leitete ein Strafverfahren gegen die Betrüger ein.

Aufgrund der gezeigten Zivilcourage von Taxifahrer A. Karahan, würdigte ihn Thomas Bodendiek, Leiter der Polizeiinspektion Braunschweig, bei einer Tasse Kaffee. A. Karahan habe durch seine Aufmerksamkeit und das anschließende Informieren der Polizei maßgeblichen Anteil daran gehabt, die Braunschweigerin vor einem Betrug zu bewahren.

Polizei ist beim Thema Betrug präventiv tätig

Die Polizei informiert und warnt in großem Umfang vor Trickbetrügern. Bereits vor einigen Jahren wurde mit der Kampagne „Klüger als Betrüger“ zielgerichtet vor bestimmten Betrugsmaschen gewarnt. Weiter weist die Polizei auf ihren verfügbaren Online-Plattformen auf Betrüger hin und versucht, neben den Zielgruppen der Täter, auch deren persönliches Umfeld hinsichtlich dieser Straftaten zu sensibilisieren und aufzuklären. Die Täter haben dabei nicht ausschließlich ältere Menschen im Visier. Bei Schockanrufen oder WhatsApp-Betrug sind Menschen aus allen Altersgruppen betroffen.

Da ältere Menschen, wie im oben geschilderten Fall, zur Fortbewegung auf Taxen zurückgreifen, wird die Polizei auch im Bereich der Taxi-Betriebe tätig, informiert die Pressestelle der Polizei. Ein Gespräch mit örtlichen Unternehmen sei bereits erfolgt.

