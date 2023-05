Motorradfahrer stirbt im Landkreis Cuxhaven nach Unfall

Ein 48 Jahre alter Motorradfahrer ist am Montag wegen eines Verkehrsunfalls im Landkreis Cuxhaven gestorben. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann auf einer Landstraße in einer leichten Kurve von der Straße ab und fuhr gegen einen Baum, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der 48-Jährige starb wegen seiner schweren Verletzungen noch an der Unfallstelle. Das Motorrad des Mannes fing Feuer. Ersthelfer löschten es. Die Straße zwischen Neuenwalde und Debstedt war zeitweise wegen des Unfalls voll gesperrt.

Schuppenbrand in Landkreis Wesermarsch greift auf Wohnhaus über

In Elsfleth im Landkreis Wesermarsch hat am Montagabend ein Feuer in einem Schuppen auf ein benachbartes Haus übergegriffen. Der dabei entstandene Sachschaden wird derzeit auf 150 000 Euro geschätzt, sagte eine Sprecherin der Polizei Oldenburg am Dienstagmorgen. Anwohner hatten den Brand des Gartenschuppens festgestellt, der bereits auf den Dachstuhl eines benachbarten Wohnhauses übergegriffen hatte, als die Feuerwehr eintraf, wie die Polizei weiter mitteilte. Die vier Bewohner des betroffenen Hauses hatten das Haus eigenständig und unverletzt verlassen.

Trotz umgehender Löscharbeiten wurde neben dem Schuppen auch das Haus durch den Brand derartig in Mitleidenschaft gezogen, dass es danach unbewohnbar war. Durch die dichte umliegende Bebauung mussten zwischenzeitlich weitere Häuser evakuiert werden. Nach Beendigung der Löscharbeiten konnten jedoch deren Bewohner in die Häuser zurück, ein Übergreifen auf weitere Häuser konnte verhindert werden. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt und werde noch ermittelt, hieß es weiter.

Brennender Sperrmüll setzt zwei Autos in Hannover in Brand

In Hannover sind in der Nacht zu Dienstag durch brennenden Sperrmüll zwei Autos in Brand geraten. Ein Zeuge hatte das Feuer im Stadtteil Linden Süd gemeldet, wie ein Sprecher der Polizei Hannover am Dienstagmorgen sagte. Die zwei dort nebeneinander geparkten Autos seien schnell in Flammen aufgegangen, nachdem das Feuer des in Brand geratenen Sperrmülls auf sie übergegriffen hatte.

Da das eine Auto ein Elektroauto war, sei der Brand schwer zu löschen gewesen, da die Batterie immer wieder aufgeflammt sei, hieß es weiter. Außerdem sei Benzin ausgetreten. Da kurzzeitig befürchtet wurde, dass das Feuer auf ein Mehrfamilienhaus in der Nähe übergreifen würde, musste dieses für etwa eine Stunde evakuiert werden, bevor die Bewohner ins Haus zurückkehren konnten. Die Höhe des entstandenen Schadens war zunächst nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache des Sperrmülls dauerten an.

Verfolgungsfahrt in Oldenburg endet mit Festnahmen

In Oldenburg sind nach einer Verfolgungsfahrt am Montagabend zwei Menschen festgenommen worden. Die Insassen eines schwarzen Autos hatten sich kurz vor Mitternacht einer Polizeikontrolle entzogen und waren in dem Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit von teilweise 200 Kilometern pro Stunde geflüchtet, sagte eine Sprecherin der Polizei Oldenburg am Dienstagmorgen. Nach einer knapp zehn-minütigen Verfolgungsfahrt von Oldenburg nach Hude hatte sich das Auto, laut polizeilicher Vermutung wegen eines technischen Defekts, verlangsamt und konnte dann gestellt werden.

Das Auto war der Polizeistreife zunächst aufgefallen, da es den Angaben zufolge bereits wiederholt im Zusammenhang von An- und Abfahrten für Eigentumsdelikte gesichtet worden war. Die Insassen hatten sich mehrmals Polizeikontrollen entzogen. Nachdem das Auto in der Nacht zu Dienstag gestellt werden konnte, wurden der 38-jährige Fahrer und seine 37-jährige Beifahrerin vorläufig festgenommen. Der Mann hatte keine Fahrerlaubnis und war unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren, wie ein Bluttest feststellte. Das Auto wurde beschlagnahmt, hieß es weiter. Die weiteren Ermittlungen dauerten an.