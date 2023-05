Unfall auf A2 bei Peine: Drei Menschen verletzt, lange Staus

Lehrte-Ost/Hämelerwald. Auf der Strecke bei Peine kracht es am Montag, mehrere Fahrzeuge sind beteiligt, beide Richtungen von Sperrungen betroffen.

Unfall auf der A2: Drei Autos wurden in den Zusammenstoß verwickelt. Vollsperrung Richtung Berlin. (Symbolbild)

Bei einem Unfall auf der A2 zwischen Lehrte-Ost und Hämelerwald sind am Montag drei Menschen verletzt worden. Die Strecke war vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Wie die Autobahnpolizei berichtet, war hier gegen 13.45 Uhr ein PKW in Fahrtrichtung Berlin ins Schleudern geraten. Der Wagen rutschte bis auf den Standstreifen und stieß dabei mit zwei weiteren Autos zusammen.

Drei Menschen wurden bei dem Unfall verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Eines der Fahrzeuge landete auf dem Dach – Totalschaden. Der Fahrstreifen Richtung Berlin war vollgesperrt.

Trümmerteile flogen bis auf Gegenfahrbahn

Da Trümmerteile bis auf die Gegenfahrbahn geflogen waren, war auch die Strecke in Richtung Hannover vorübergehend gesperrt. Lange Staus in beide Richtungen waren die Folge, die bis Montagabend andauerten.

