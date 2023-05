Nach 23 Jahren: Neuer Chef der Straßenmeisterei Vorsfelde

Der Herr über Vorsfeldes Straßen verabschiedet sich: Nach 23 Jahren als Leiter der Straßenmeisterei Vorsfelde geht Hans-Michael Barton in den Ruhestand. Das teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit. Sein Nachfolger sei mit Christian Denecke kein Unbekannter: Bereits seit Februar 2013 ist der 41-jährige Bauingenieur Bartons Vertreter und habe als Projektleiter zahlreiche Baumaßnahmen abgewickelt.

Der Verabschiedete hatte die Leitung der Straßenmeisterei im April 2000 nach verschiedenen Dienstposten im Straßenbetriebsdienst, unter anderem zehn Jahre als Leiter der ehemaligen Autobahnmeisterei in Helmstedt, übernommen. „In den 23 Jahren in Vorsfelde habe ich viele Veränderungen im Straßenbetriebsdienst erlebt. Ich blicke zurück auf eine interessante und vielseitige Tätigkeit als Bauingenieur“, sagte Barton, der von Landesbehörden-Leiter Michael Peuke verabschiedet wurde. „Mein Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen im Geschäftsbereich Wolfenbüttel, in der Straßenmeisterei Vorsfelde und im Stützpunkt Wittingen.“

Vorsfelde hat die größte Straßenmeisterei Niedersachsens

Die Straßenmeisterei in Vorsfelde ist laut Mitteilung zuständig für den Betrieb von 209 Kilometern Bundes- und 268 km Landesstraßen mit insgesamt 186 km Radwegen sowie 185 Brücken – und somit die größte Straßenmeisterei in Niedersachsen. Der Zuständigkeitsbereich erstreckt sich über einen Großteil des Landkreises Gifhorn, die Außenbereiche der Stadt Wolfsburg und den nördlichen Landkreis Helmstedt bis an die Stadtgrenze Braunschweigs. In der Straßenmeisterei arbeiten insgesamt 41 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

