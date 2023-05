Hauptbahnhof Hannover – Versuch gefährlicher Körperverletzung

Ein 24-Jähriger am Hauptbahnhof Hannover versuchte, einen anderen Mann über ein hohes Geländer zu stoßen. Die Polizei brachte ihn in eine psychiatrische Klinik. (Symbolbild)

Am Samstagvormittag kam es im Hauptbahnhof Hannover auf einem Bahnsteig zu einem körperlichen Angriff. Ein 24-Jähriger versuchte einen 23-jährigen Passanten über ein Geländer mehrere Meter in die Tiefe zu stoßen. Passanten konnten den Tatverdächtigen von seinem Vorhaben abhalten und ihn am Boden fixieren. Das Opfer blieb unverletzt, so informiert die Polizei.

Der Mann wurde festgenommen und auf die Dienststelle gebracht. Dort leistete er weiterhin Widerstand gegen die Polizei und bespuckte einen Beamten. Eine Blutentnahme wurde gerichtlich angeordnet. Gegen den Tatverdächtigen wurden Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung eingeleitet. Der 24-jährige wurde nach ärztlicher Begutachtung in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

19 Jahre alte Frau stirbt bei Verkehrsunfall in Butjadingen

Eine junge Frau hat in Butjadingen (Landkreis Wesermarsch) am Samstag die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist tödlich verunglückt. Nach Auskunft der Polizei schleuderte der Wagen in den Straßengraben, Ersthelfer holten die 19 Jahre alten Fahrerin aus dem Fahrzeug. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde sie reanimiert. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen.

Drei Verletzte und eine Tote bei Zusammenstoß zweier Autos in Bispingen

Zwei Autos sind in Bispingen (Heidekreis) an einer Einmündung zusammengestoßen, dabei kam die Fahrerin eines Fahrzeugs ums Leben. Wie die Polizei weiter mitteilte, wurden bei dem Unfall am Samstagabend zudem zwei Menschen schwer und einer leicht verletzt. Die näheren Umstände waren zunächst nicht bekannt.

Kellerbrand in Hannover – 3 Verletzte, 30 Menschen evakuiert

Bei einem Kellerbrand in Hannover-List haben in der Nacht zu Samstag drei Menschen eine Rauchvergiftung erlitten. Insgesamt 30 Bewohner wurden von der Feuerwehr aus dem Mehrfamilienhaus evakuiert, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 50 000 Euro.

Die Löscharbeiten und die Evakuierung gestalteten sich nach den Angaben aufgrund der bereits stark verrauchten Fluchtwege schwierig. Einige Wohnungen wurden vorübergehend unbewohnbar und die Bewohner anderenorts untergebracht. Die Ursache des Feuers war zunächst nicht bekannt.

Frau will brennendes Fett mit Wasser löschen - Explosion

Zwei Menschen sind bei einer Fettexplosion in einer Wohnung im Stadtteil Linden-Süd in Hannover verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, war die Druckwelle der Explosion am Freitagabend so heftig, dass sie Türen aus den Wänden riss und Fenster heraussprengte.

Die Bewohnerin hatte demnach versucht, beim Kochen in Brand geratenes Fett mit Wasser zu löschen. „Wasser löst in brennendem Fett eine sofortige, extrem heftige Reaktion, die sogenannte Fettexplosion, aus“, informierte die Feuerwehr in ihrer Mitteilung. Als die Einsatzkräfte kamen, lagen Trümmer und Glassplitter vor dem Mehrfamilienhaus auf der Straße.

Die Feuerwehrleute retteten die Bewohnerin und eine Angehörige. Sie wurden bei dem Vorfall leicht verletzt und noch vor Ort von einem Notarzt untersucht. Die Wohnung war nach der Explosion unbewohnbar. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro.

Unbekannte sägen im Harz Verkehrsschilder ab

Unbekannte haben im Harz mehrere Verkehrsschilder abgesägt und auf die Straße gelegt. Es seien fünf Schilder an der Landstraße 97 rund um den Ort Benneckenstein entdeckt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Diese seien wohl in der Nacht zu Samstag mit einem Trennschleifer abgetrennt worden.

Unfälle seien aufgrund der Taten nicht passiert, hieß es. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Carport-Brand: Feuerwehr-Großeinsatz mit 80 000 Euro Sachschaden

Ein in Brand geratener Carport hat am Freitagabend in Lähden im Emsland zu einem Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. Durch die Beschädigung des angrenzenden Wohnhauses ist ein Sachschaden von insgesamt 80 000 Euro entstanden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Verletzt wurde niemand. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar. Die Feuerwehren waren mit 10 Fahrzeugen und 59 Einsatzkräften vor Ort.

Schockanruf in Goslar – Älteres Ehepaar um 186.000 Euro betrogen

Falsche Polizeibeamte und ein angeblicher Staatsanwalt haben ein älteres Ehepaar aus St. Andreasberg um ihr Erspartes gebracht. Gegen 10.30 Uhr am Freitag riefen die Betrüger bei ihnen an und erklärten, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall mit einer getöteten Person verursacht habe, informiert die Polizei. Dafür müsse ins Gefängnis und nur eine hohe Kaution würde sie davon befreien.

Zunächst wurden bis zu 50 000 Euro gefordert. Dann stieg der geforderte Betrag. In der Hoffnung und Annahme ihre Tochter vor schweren Konsequenzen zu bewahren, wurde einem Kurier, Goldbarren mit einem Wert von ca. 186 000 Euro als Kaution übergeben, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die erstaunte Tochter erklärte später ihren Eltern, dass sie keinen Unfall verursacht hatte. Die Polizei warnt vor Schockanrufen.

