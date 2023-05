Tödlicher Unfall: 83-jähriger Autofahrer erfasst E-Bike-Fahrerin

In Celle hat sich am Mittwoch ein tödlicher Unfall ereignet (Symbolfoto).

Ein 83 Jahre alter Mann hat am Mittwoch eine E-Bike-Fahrerin mit seinem Auto angefahren. Durch den Zusammenstoß in Celle stürzte die 76-Jährige und verletzte sich schwer, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht und notoperiert. Dabei starb sie den Angaben nach. Der Autofahrer hatte laut den Angaben der Polizei die Vorfahrt der Frau missachtet.

Schüler verletzt Mitschüler im Landkreis Oldenburg schwer

Ein Schüler ist von einem Mitschüler an einer berufsbildenden Schule schwer verletzt worden. Zu dem Angriff kam es am Mittwoch gegen zehn Uhr an einer Schule im Landkreis Oldenburg in Wildeshausen, wie die Polizei mitteilte. Ein Schüler sei festgenommen worden. Der Unterricht wurde eingestellt. Der Verletzte befinde sich nicht in Lebensgefahr, sagte der Sprecher. Weitere Angaben machte die Polizei nicht. Laut dem Bericht wurde bei dem Angriff, dem ein Streit vorausgegangen sein soll, ein Messer verwendet.

83-Jähriger nimmt Mann auf und wird von diesem schwer verletzt

Ein 83-Jähriger, der laut Polizei aus Mitleid einen jungen Mann aufgenommen hat, ist von diesem schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei Bremen am Mittwoch mit. Den Angaben nach bedrohte der junge Mann den 83-Jährigen in dessen Gartenhaus in Bremen mit einem Messer, fesselte ihn, schlug und trat ihn und drohte, ihn umzubringen. Er sperrte ihn demnach am Sonntag in dem Haus ein und tötete den Hund des Mannes.

Am Dienstag ließ der mutmaßliche Täter den 83-Jährigen frei, stahl einen Roller, Schmuck und ein Portemonnaie und flüchtete. Der 83-Jährige musste schwer verletzt in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Drei Verletzte bei missglücktem Überholmanöver im Kreis Stade

Bei einem missglückten Überholmanöver sind im Kreis Stade ein 20-jähriger Autofahrer und zwei Personen in seinem Wagen verletzt worden. Ein 24 Jahre alter Mann auf dem Beifahrersitz wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Autofahrer war am Dienstagabend auf der Straße zwischen Harsefeld und Hollenbeck zum Überholen ausgeschert. Erst da sah er demnach, dass ihm ein Transporter entgegen kam. Der 20-Jährige wich nach links auf ein Feld aus, sein Wagen überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer und ein 19-Jähriger auf der Rückbank wurden leicht verletzt.