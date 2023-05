Peine. In Fahrtrichtung Hannover stockt der Verkehr ab Braunschweig. Behinderungen sind bis mindestens Donnerstagfrüh zu erwarten. Die aktuelle Lage.

Autobahn-Verkehr Kilometerlanger Stau auf der A2 bei Peine – Lkw gerät in Flammen

Auf der A2 in Fahrtrichtung Hannover ist es am Mittwoch über mehrere Stunden zu einem massiven Verkehrschaos gekommen. Nachdem ein Lkw bei Peine in Brand geraten war, staute sich der Verkehr ab Braunschweig-Watenbüttel bis Peine zum Teil auf einer Länge von etwa 15 Kilometern.

Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigt, geriet der Anhänger des Lkw aus unbekannter Ursache in Vollbrand. Für die Löscharbeiten musste die A2 in Fahrtrichtung Hannover zeitweise vollgesperrt werden. Der Verkehr wurde über Watenbüttel abgeleitet.

Die Bergung des Lkw dauerte bis etwa 16 Uhr. Nun muss die Straße neu asphaltiert werden. Dafür bleiben der Hauptfahrstreifen der A2 und die Ausfahrt Peine noch bis mindestens Donnerstagfrüh gesperrt. Aktuell sind der linke und mittlere Fahrstreifen befahrbar. Die Staulänge liegt um 20 Uhr bei vier Kilometern.

Ortskundige Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die empfohlene Umleitung ist die die A39 via Cremlingen und Braunschweig zur A7 in Richtung Hannover.

20 Kubikmeter Wasser für Einsatz benötigt

Laut Medienberichten handelt es sich beim verunglückten Lkw um das Fahrzeug eines Schaustellers, der Stahlteile einer Achterbahn transportiert hatte. Der Fahrer habe es noch geschafft, auf der Standspur zu halten und abzukoppeln. Der Auflieger brannte ab.

Die Feuerwehr aus Peine war mit 25 Einsatzkräften und sechs Autos vor Ort. Sie brauchten 20 Kubikmeter Löschwasser und 60 Kubikmeter Schaummittel. Nach 20 Minuten war das Feuer unter Kontrolle, nach 45 Minuten gelöscht. Der Schausteller aus Osnabrück war auf dem Weg ins Ruhrgebiet.

