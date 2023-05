Wahlhelfer und Wahlbeobachter stehen an einem Wahlstand in Halle 18 auf dem Messegelände in Hannover. Es ist das einzige Wahllokal in ganz Niedersachsen. Ganz rechts steht Wahlhelfer Ömer Albayrak aus Lengede, die zweite von links ist die Wahlbeobachterin Elif Özge Özcan, eine Jura-Studentin aus Göttingen.