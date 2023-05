Helmstedt. Feuer am Pastorenweg am Sonntagmorgen: Die Feuerwehr schaffte noch drei Gasflaschen aus der Laube. Die Ermittlungen zu Brandstiftung laufen.

Feuer in Helmstedt Feuerwehreinsatz in Helmstedt: Gartenlaube brennt vollständig aus

In der Helmstedter Kleingartenanlage am Pastorenweg hat Sonntagfrüh eine Gartenlaube in voller Ausdehnung gebrannt. Die Feuerwehr war für gut zwei Stunden beschäftigt – die Bahnstrecke in der Nähe musste für diese Dauer gesperrt werden.

Gemeldet wurde die Rauchentwicklung laut Feuerwehr- und Polizei-Angaben durch einen Passanten um kurz vor 5 Uhr. Die größere Gartenlaube brannte bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte in voller Ausdehnung. Mehrere Trupps löschten unter Atemschutz – und entfernten zudem drei Gasflaschen aus der Laube. Das Überdruckventil hatte durch die Hitze bereits ausgelöst, die Gasflaschen bliesen bereits ab.

Helmstedt: Laube brennt komplett nieder – Polizei ermittelt zu Brandstiftung

Zur Unterstützung kam auch die Ortsfeuerwehr Emmerstedt hinzu. Ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude konnten die Feuerwehrleute verhindern – die Laube brannte jedoch komplett nieder. „Personen oder Tiere kamen nicht zu Schaden“, erklärt die Polizei.

Sie beschlagnahmte den Brandort. Die Tatortgruppe Wolfsburg begann noch am Morgen mit den Ermittlungen – erste Hinweise deuten offenbar auf Brandstiftung hin. „Die Schadenshöhe dürfte sich im fünfstelligen Bereich bewegen“, heißt es.

