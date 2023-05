Wolfenbüttel. Auch in den Wolfenbütteler Museen herrscht am Sonntag freier Eintritt – und es gibt für Groß und Klein einiges zu entdecken.

Das Antichambre des Herzogs im Schlossmuseum in Wolfenbüttel.

Museum Wolfenbüttel Internationaler Museumstag: Das geht in Schloss- und Bürgermuseum

Am Sonntag, 21. Mai, ist Internationaler Museumstag – und auch das Museum Wolfenbüttel ist wieder mit dabei. Schlossmuseum und Bürgermuseum öffnen von 10 bis 17 Uhr ihre Türen. Die Museumsleitung verspricht in einer Mitteilung, dass Jung und Alt ein abwechslungsreiches Programm bei freiem Eintritt erwartet.

Um 11 Uhr und um 15 Uhr finden Führungen durch die historischen Schlossräume statt. Dabei können die Besucherinnen und Besucher im Schlossmuseum in das frühe 18. Jahrhundert eintauchen und einen Blick in die original erhaltenen Prunkgemächer von Herzog Anton Ulrich werfen. Wie sah der Thron des Welfenherzogs aus und womit hat man sich bei Hofe die Zeit vertrieben? Antworten finden sich in den kurzweiligen, rund 45-minütigen Touren, schreibt das Museum.

Bürgermuseum sucht Stücke aus der Geschichte des MTV Wolfenbüttel

Die Gäste erhalten außerdem einen ersten Vorgeschmack auf die Sonderausstellung „Coralle Perle Papagei – Braunschweiger Perlentische und Corallenwaren“, die am 26. Mai im Schlossmuseum eröffnet wird. In der Museumswerkstatt können große und kleine Besucher eigene Muster aus Perlen legen und mit nach Hause nehmen. Familien können zudem ausgerüstet mit Entdeckertasche und Entdeckerheft auf Erkundungstour durch die Schlossräume gehen.

Zum zweiten Mal ist das Museum auf der Suche nach besonderen Ausstellungsstücken aus Privatbesitz aus der 175-jährigen Geschichte des MTV Wolfenbüttel. Von 10 bis 13 Uhr sind alle Sportbegeisterten und Interessierte erneut aufgerufen, mit ihrem „Stück“ Sportgeschichte ins Bürgermuseum zu kommen. Gesucht werden historische Exponate aus den unterschiedlichen Sportsparten und Zeiten des MTV. Die ersten Gegenstände, die die Geschichte des MTV widerspiegeln, sind bereits im Bürgerarchiv des Bürgermuseums ausgestellt.