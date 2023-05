So wird das Feuerwerk auf dem Wolfsburger Schützenfest

Wolfsburg. Sven Schneider zündet am Samstag das Höhenfeuerwerk auf dem Wolfsburger Schützenfest. Was er plant und wann es losgeht, lesen Sie hier.

Das Feuerwerk am Samstagabend gehört zu den großen Höhepunkten jedes Wolfsburger Schützenfestes. An diesem Wochenende gestaltet das Spektakel am Nachthimmel ein Mann, der die Schützenfest-Besucher schon mit vielen Feuerwerken beglückt hat.

Bereits als der Rummel noch in der Innenstadt stattfand, erzählt der Pyrotechniker Sven Schneider, habe er auf der Grünfläche vor dem Scharoun-Theater die Feuerwerkskörper gezündet. Inzwischen findet das Fest im Allerpark statt, und der 66-Jährige wird am Samstag mit drei Mitarbeitern östlich des Festplatzes aufbauen. Sechs Stunden dauert es ungefähr, bis alles montiert ist.

„Der Allerpark ist für uns ein gutes Abbrenngelände“, stellt Schneider fest. Fast alles könne dort verwendet werden. Die Feuerwerkskörper werden bis zu 200 Meter hoch fliegen.

Wolfsburger Schützenfest: Sechs Stunden Aufbau für das Feuerwerk

Aus Goslar mitbringen will Schneider so genannte Peony-Bomben, die sich zu riesigen Chrysanthemen entfalten. Bis zu acht Mal wechseln diese die Farbe und entwickeln dabei eine große Leuchtkraft. Teilweise von zwei verschiedenen Stellen aus abgeschossen, sollen außerdem Palmenblüten, silberne Schmetterlinge und Crossette-Bomben für Staunen sorgen. Letztere zerfallen am höchsten Punkt in vier Teile.

Zu den Spezialeffekten, die für das Schützenfest geplant sind, gehören außerdem ein weinender Smiley, die Kugelbombe „Magic Saturn“, die „Silver Moving Stars“ und „Titan Crackling“: Blinkerbomben mit silbernen und roten Sternen verwandeln den Himmel schlagartig in ein Lichtermeer. Kometenbomben steigen mit einem goldenen Schweif auf und entfalten eine große Fächerpalme.

Schmetterlinge, Chrysanthemen und Palmen am Nachthimmel

Die Effekte werden die Zuschauer begeistern, ist sich Schneider sicher. Da zeige sich die Kunst der Pyrotechnik aus Fernost. Den Abschluss bildet dann ein multinationales Feuerwerksfinale, das in einer riesigen Goldweiden-Wand endet.

Für Sven Schneider ist Feuerwerk nicht nur Beruf, sondern Berufung. „Es hat mir immer schon Spaß gemacht, Menschen eine Freude zu machen“, sagt er. „Wenn die Menschen da stehen und klatschen und die Kinder strahlende Augen bekommen, ist das toll.“

Vor dem Feuerwerk hat der Pyrotechniker Lampenfieber

Der Pyrotechniker Sven Schneider und seine Mitarbeiter gestalten am Samstag das Höhenfeuerwerk auf dem Wolfsburger Schützenfest. Sechs Stunden dauert der Aufbau. Foto: Schneider Pyrotechnik / Privat

Diese Freude erlebt Schneider seit 45 Jahren. Er gestaltet Feuerwerke auf dem Hamburger Dom, auf dem Stoppelmarkt in Vechta, auf dem Bremer Freimarkt und in vielen anderen Städten. Die Arbeit ist gefährlich, die Verantwortung groß. Strenge Sicherheitsvorkehrungen gelten schon beim Transport, und erst recht beim Abbrennen des Feuerwerks. Bevor die Show startet, gesteht Sven Schneider, habe er Lampenfieber wie ein Star auf der Bühne.

Das Höhenfeuerwerk auf dem Wolfsburger Schützenfest ist von der Schützengesellschaft wie immer offiziell für 22 Uhr angekündigt. Es beginnt aber nie um Punkt 22 Uhr. Schneider will um 22.30 Uhr loslegen. Ein bisschen Warten erhöht bekanntlich die Spannung.

Im Festzelt spielen Stürmer Deluxe

Auch für die Schützen ist der Samstag ein großer Tag: Um 16 Uhr findet auf der Freitreppe am Schloss die Proklamation der neuen Majestäten statt. Am Abend marschiert die Schützengesellschaft Wolfsburg über den Festplatz zum Zelt. Dort werden um 20 Uhr die Majestäten gekrönt. Außerdem spielt die Wolfsburger Pop-Rock-Coverband Stürmer Deluxe.

Am Sonntag, 21. Mai, drehen sich dann noch einen letzten Tag die Karussells auf dem Rummel, bevor das 71. Schützen- und Volksfest gegen 23 Uhr endet.

