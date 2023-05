Salzgitter. Der Himmelfahrtstag lockte mehr Menschen auf Salzgitters Straßen als in den Vorjahren. Die Polizei zieht ihre Bilanz am Freitag.

Am Vatertag 2023 zeigte die Polizei in Salzgitter verstärkte Präsenz. Größere Gruppen von bis zu 80 Personen waren unterwegs.

Einsätze an Himmelfahrt Verstärkte Polizei-Präsenz am Vatertag in Salzgitter

Im ersten Jahr nach dem Wegfall der Corona-Einschränkungen beobachtete die Polizei in Salzgitter in diesem Jahr am Himmelfahrtstag wieder größere Menschenmengen als in den Vorjahren, die unter anderem mit Alkohol, Bollerwagen und Musik durch die Stadt zogen.

„Es gab grundsätzlich viel Bewegung“, sagte Polizeisprecher Matthias Pintak am frühen Donnerstagabend gegenüber unserer Zeitung. „Aufgrund der Erfahrungen aus den vergangenen Jahren sind wir an diesem Tag mit erhöhten Personalstärken unterwegs“, sagte der Polizeisprecher. Das sehe das aktuelle Einsatzkonzept vor. Die Polizei-Streifen waren dabei im gesamten Stadtgebiet unterwegs.

Anzeige gegen eine Person am Salzgittersee

Größere Menschenmengen und auch erheblichen Alkoholkonsum beobachteten die Beamten besonders in Salzgitter-Lichtenberg am Burgberg und am Salzgittersee in Lebenstedt. „Dort waren auch große Gruppen mit bis zu 80 Personen unterwegs, teils stark alkoholisiert“, berichtete Pintak von den Beobachtungen seiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Streifendienst.

Bis zum frühen Abend sei der Tag in Salzgitter jedoch recht ruhig verlaufen, sagte der Polizeisprecher. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung sei bislang erhoben worden. Die Tat sei im Bereich des Salzgittersees passiert, ein alkoholisierter Mann wurde von den Beamten vorläufig in Gewahrsam genommen, berichtete Pintak. Auch am Freitag waren der Polizei in Salzgitter keine schlimmeren Vorfälle am Himmelfahrtsdonnerstag bekannt, der Tag lief in der Stahlstadt 2023 offenbar friedlich ab.

Was die Polizei in den Vorjahren am Vatertag erfasste

Im Vorjahr hatte die Polizei den Diebstahl eines Smartphones, mehrere Streitigkeiten zwischen Feiernden und eine Körperverletzung erfasst. 2021 gab es in den Sozialen Medien einige Aufregung, weil nach Beobachtungen von Passanten wurden.

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

Mehr aus Salzgitter und der Region: