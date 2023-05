Großer Neubau? Aldi-Pläne in Lebenstedt sorgen für Streit

Salzgitter. Der Discounter möchte den Markt in Lebenstedt umbauen und vergrößern – nun gab es einen Rechtsstreit mit der Stadt. Was jetzt passiert.

Der Aldi in der Schlosserstraße in Salzgitter-Lebenstedt umgebaut werden und sich vergrößern. Die Stadt lehnte ab – jetzt kam es zum Rechtsstreit. Hier lesen Sie das Urteil und wie es weitergeht:

Wer regelmäßig im Aldi-Markt in Salzgitter-Lebenstedt einkauft, könnte dort bald mehr Auswahl haben. Der Discounter will seine Filiale mit derzeit knapp 900 Quadratmeter Verkaufsfläche durch einen größeren Neubau ersetzen. Weil die Stadt Salzgitter den Aldi-Antrag auf einen entsprechenden Bauvorbescheid ablehnte, trafen sich beide Parteien jetzt vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig wieder. Die Verhandlung endete mit einem Sieg für das Unternehmen.

Das Problem: Für das Grundstück gibt es keinen Bebauungsplan, der Aussagen über die zulässige Art der Bebauung enthält. Aldi plant dort, einen größeren Markt mit einer Verkaufsfläche von rund 1.270 Quadratmeter zu errichten. Aber schon der Antrag auf einen Bauvorbescheid stieß auf Widerstand. Das Unternehmen will mit der Bauvoranfrage klären, ob der geplante größere Markt „nach der Art der baulichen Nutzung unter Ausklammerung des Gebots der Rücksichtnahme“ auf dem Grundstück baurechtlich zulässig wäre.

Warum die Stadt Salzgitter den Aldi-Neubau ablehnen will

Die Stadt lehnte den beantragten Bauvorbescheid ab. Grund: Das Baugrundstück liege in einem „faktischen Gewerbegebiet“. In einem solchen sind großflächige Einzelhandelsbetriebe – wie beispielsweise Supermärkte mit mehr als 800 Quadratmeter Verkaufsfläche und der geplanten Geschossfläche von mehr als 1.200 Quadratmeter – wegen „wesentlicher“ Auswirkungen unter anderem für den Verkehr oder die Versorgung der Bevölkerung grundsätzlich nicht zulässig.

So kam es zu dem Rechtsstreit. In der Verhandlung machten die Richter aber von Beginn an deutlich, dass die Klage der Discounter-Kette erfolgreich sein würde. Die Kammer begründete das Urteil später wie folgt: Die nähere Umgebung des Grundstücks sei nicht als Gewerbegebiet anzusehen. In einem Gewerbegebiet dürften Supermärkte in der Größe der vorhandenen Filiale eigentlich gar nicht errichtet werden. Doch dort existiere ja bereits ein großflächiger Einzelhandelsbetrieb – in Form des bestehenden Aldi-Markts. Die grundsätzliche Zulässigkeit eines vergrößerten Marktes hänge daher gesetzlich nur davon ab, ob er sich „in die nähere Umgebung einfüge“. Dies bejahte die Kammer.

Gericht gibt Aldi in Lebenstedt Recht – aber Baugenehmigung steht noch bevor

Der Discounter darf also nach Ansicht des Gerichts den Markt in Lebenstedt umbauen – zumindest rein rechtlich nach der Art der baulichen Nutzung. Das Urteil bedeutet aber noch nicht, dass der geplante größere Markt gebaut werden darf. Dies wäre abschließend in einem Baugenehmigungsverfahren zu prüfen. Dort wären dann alle weiteren rechtlichen Voraussetzungen für eine Baugenehmigung zu klären – wie beispielsweise auch eine mögliche unzumutbare Lärmbeeinträchtigung für die Nachbarschaft.

