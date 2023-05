Salzgitter: Kioskeinbruch, Werkzeugdiebstahl, Unfallflucht

Bislang unbekannte Täter sind in Salzgitter-Bad in einen Kiosk eingebrochen. Die Tat geschah laut der Polizei in der Zeit zwischen Montagabend, 21 Uhr, und Dienstagmorgen, 5 Uhr. Die Unbekannten zerstörten die Glastür des Kiosks am Bohlweg und stahlen insbesondere Tabakwaren. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Mögliche Zeugen des Vorfalls sollen sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer (05341) 8250 in Verbindung setzen.

Lebenstedt: Täter stehlen Werkzeug aus Auto

In Lebenstedt wiederum haben Unbekannte Arbeitsgeräte aus einem Pkw gestohlen. Das Auto parkte in der Christian-Willmer-Straße. Zwischen Dienstagnachmittag, 17 Uhr, und Mittwochfrüh, 3 Uhr, zerstörte der Täter eine Fensterscheibe des Wagens und griff sich die Werkzeuge.

Polizei-Angaben zufolge entstand ein Schaden von mindestens 1000 Euro. Zeugenhinweise gehen in diesem Fall an die Polizei in Lebenstedt. Diese ist telefonisch unter (05341) 18970 erreichbar.

Salzgitter-Bad: Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und sucht Zeugen

Am 8. Mai wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein in der Liebenhaller Straße vor der dortigen Bäckerei abgestellter Pkw im Frontbereich beschädigt. Ein namentlich nicht bekanntes und augenscheinliches Ehepaar im Alter von ungefähr 60 Jahren nahm den angefahrenen weißen Toyota nach dem Zusammenstoß gemeinsam mit einer Bäckerei-Angestellten in Augenschein. „Es wurde offensichtlich kein Schaden festgestellt“, erklärt die Polizei. Das Ehepaar habe nach Zeugenhinweisen sowohl das geschädigte als auch verursachende Fahrzeug fotografiert. Dies geschah in der Zeit zwischen 12.40 und 13.35 Uhr.

„Die Polizei kann aber auch nicht ausschließen, dass das Ehepaar auch den Unfall verursacht haben könnte“, heißt es weiter im Polizei-Bericht. „Wir machen aber auch sehr deutlich, dass eine aktive Schadensregulierung von beiden Personen angestrebt wurde durch Hinzuziehung einer Zeugin.“ Erst der Halter des beschädigten Pkw habe zeitversetzt den Schaden an der vorderen linken Stoßstange festgestellt.

Die beiden älteren Personen werden daher gebeten, sich bei der Polizeidienststelle in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer (05341) 825-115 zu melden.

