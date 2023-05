Bei einem Einsatz der Hannoveraner Polizei sind am Mittwochmorgen Schüsse gefallen. (Symbolbild)

Niedersachsen-News Hannover: Polizei schießt bei Einsatz in Flüchtlingsunterkunft

Die Polizei hat bei einem Einsatz in einer Flüchtlingsunterkunft in Hannover mehrfach auf einen Bewohner geschossen und diesen schwer verletzt. Wie eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen mitteilte, war der 25-jährige Mann mit einem Messer auf die Einsatzkräfte zugegangen und habe auf eine Ansprache nicht reagiert. „Es wurde eine Schusswaffe eingesetzt“, sagte die Sprecherin. „Die Person ist schwer verletzt und jetzt im Krankenhaus.“ Polizeikräfte seien nicht verletzt worden.

Die Polizei war den Angaben zufolge um 6.48 Uhr vom Sicherheitsdienst zu der Flüchtlingsunterkunft im Stadtteil Vinnhorst gerufen worden, weil eine Person gegen die Hausordnung verstoßen haben soll. Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren noch unklar, auch zur Identität des Verletzten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Ermittlungen wurden eingeleitet.

Zöllner des Hauptzollamts Braunschweig erwischen Reifenstecher

Zwei Beamte und eine Anwärterin des Hauptzollamts Braunschweig haben am Dienstag in Hannover einen Reifenzerstecher auf frischer Tat ertappt. Gegen 11 Uhr waren sie auf der Anfahrt zu einem Prüfobjekt in Hannover-Mitte gewesen.

Als der zivile Dienstwagen verkehrsbedingt zum Halten kam, bog ein Radfahrer in das Sichtfeld der Zöllner ein. Die Beamten beobachteten, wie der Radfahrer ein Messer zog, damit auf die Reifen eines parkenden Autos einstach und sich dann unverzüglich mit seinem Rad vom Tatort entfernte.

„Die Beamten nahmen daraufhin sofort die Verfolgung auf, überholten den Radfahrer und versperrten ihm den Weg“, erklärt das Hauptzollamt. „Sie forderten den Täter zum Halten auf, doch dieser fuhr, das Tatwerkzeug immer noch in der Hand haltend, mit dem Fahrrad weiter auf die Zöllner zu und versuchte zu flüchten.“

Die Beamten konnten den Radfahrer allerdings stoppen, brachten den Mann zu Boden, legten ihm Handfesseln an und informierten die Landespolizisten aus Hannover. Im Nachgang stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung vorlag. Und: Zufällig hatten die beiden Beamten am Tag zuvor eine Schulung zur Eigensicherung bei Messerangriffen geübt – „dies kam ihnen tags darauf direkt zugute“.

Mehr Nachrichten aus Niedersachsen:

