Kreis Peine: Zwei Leichen entdeckt – Mordkommission eingesetzt

Bettmar. In der Nacht kam es zu einem Unfall bei Bettmar. Ein 55-jähriger Mann wurde tot entdeckt. Später fand man eine zweite Leiche in einem Haus.

Die Peiner Polizei hat am Dienstag zwei Leichen in Bettmar gefunden. Die Ermittlungen laufen, die beiden Fälle hängen zusammen. Bei der zuständigen Polizeiinspektion wurde eine Mordkommission eingesetzt.

Zunächst vermeldete die Polizei, dass auf der Kreisstraße 71 in Richtung Sierße ein Auto um 3 Uhr morgens von der Fahrbahn abgekommen sei. Laut erster Pressemitteilung der Peiner Polizei ergaben die bisherigen Ermittlungen, dass ein aus Richtung Bettmar kommender und in Fahrtrichtung Sierße fahrender Pkw offensichtlich alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und auf einer angrenzenden Ackerfläche beschädigt zum Stillstand kam. In dem Fahrzeug fand man den Leichnam eines 55-jährigen Mannes vor, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bettmar: Autofahrer hat Verletzungen, die nichts mit dem Unfall zu tun haben

Weitere Ermittlungen der Polizei ergaben, dass in dem Fahrzeug eine Brandentwicklung stattgefunden haben muss. Zudem konnten bei dem Fahrer ergänzende Verletzungen festgestellt werden, die nicht im Zusammenhang mit dem Unfall stehen.

Die Polizei führt in diesem Zusammenhang umfangreiche Ermittlungen am Unfallort durch. „Aktuell ist die Polizei mit einer umfangreichen Spurensuche beschäftigt“, erklärte Polizeisprecher Matthias Pintak am Vormittag. „Wir haben Drohnen im Einsatz.“ Zudem sei eine Rechtsmedizinerin involviert. „Wir müssen den weiteren Ablauf abwarten, um gesicherte Erkenntnisse mitteilen zu können.“ Die Fahrbahn bleibt in beide Richtungen gesperrt.

Nach dem Leichenfund in einem Auto entdeckte die Polizei wenig später eine tote Frau in einem Wohnhaus in Bettmar. Die beiden Toten sind miteinander verwandt. Foto: Rudolf Karliczek

Laut Alexander Uebel, dem Kripo-Leiter der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel wurde „in diesem kriminalistisch anspruchsvollen Fall eine Mordkommission eingesetzt. Mit weiteren Ermittlungsergebnissen ist im Laufe des Tages zu rechnen.“

Polizei findet Frauenleiche in Wohnung

Wenig später fand die Peiner Polizei eine zweite Leiche in einem Haus in Bettmar. In einer Wohnung entdeckten die Beamten eine tote Frau. „Hier stehen wir am Anfang der polizeilichen Ermittlungen – wir müssen sehen, wie die Frau zu Tode gekommen ist.“

Die beiden Toten sind miteinander verwandt. Zum genauen Verwandtschaftsverhältnis machen die Ermittler derzeit noch keine Angaben.

