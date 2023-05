Niedersachsen: Motorradfahrer stirbt bei Rennen

Rotenburg (Wümme). Der 70-Jährige starb noch an der Unfallstelle in Rotenburg (Wümme). Wenige Kilometer weiter wurde eine Siebenjährige schwer verletzt. Der Überblick.

Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb der 70-jährige Motorradfahrer noch an der Unfallstelle. (Symbolbild)

Bei einem Sandbahnrennen eines Motorsportclubs im niedersächsischen Rotenburg (Wümme) ist am Sonntag ein 70-jähriger Motorradfahrer tödlich verletzt worden. Laut Polizeiinformationen von Montag kam der Mann aus zunächst unbekannten Gründen von der Bahn ab und überschlug sich mehrfach mit seinem Motorrad.

Der 70-jährige Mann starb trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen der Polizei, wie es zu dem Unfall kommen konnte, dauern an.

Kreis Rotenburg: Siebenjährige unter Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Ein sieben Jahre altes Mädchen ist im Landkreis Rotenburg mit seinem Fahrrad von einem Auto erfasst, mehrere Meter mitgeschleift und schwer verletzt worden. Es sei bei dem Unfall am Sonntag in Zeven unter dem Wagen eingeklemmt gewesen, teilte die Feuerwehr am Abend mit.

„Viele Passanten haben versucht, das Fahrzeug mit Muskelkraft und Wagenhebern anzuheben. Diese Versuche blieben leider vergebens.“ Die Feuerwehr hob nach Eintreffen am Unfallort das Auto mit einem Spezialgerät an. Das Mädchen wurde danach in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Feuerwehren waren vor Ort.

