Aufregung über Wolfsburgs neuen Fahrradweg an der Schillerstraße

„Schwachsinniges Projekt“, „Prima“, „Geldverschwendung“ – das sind Reaktionen der Wolfsburgerinnen und Wolfsburger auf den neuen , der nun befahrbar ist. Das Ziel der neuen Radtrasse: Radfahrern und auch Fußgängern eine größere Sicherheit geben. Zusätzlich soll der Radweg die Innenstadt Wolfsburgs aufwerten. Doch im Netz spalten sich die Meinungen. Die einen freuen sich über die neue Möglichkeit, mit dem Fahrrad in der Innenstadt unterwegs zu sein, andere hingegen machen ihrem Ärger Luft.

Auf Facebook informierte die Stadt Wolfsburg am Donnerstag in einem Beitrag, dass der neue Radweg nun befahrbar ist. Am Nachmittag wurde die Trasse von Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide, Verkehrsplaner Oliver Iversen, Stadtrat Jens Hofschröer, Karin Klaus-Witten (ADFC), Elke Braun (VCD), Erich Schubert, Ortsbürgermeister der Stadtmitte, und etlichen weiteren Mitradlern eingeweiht.

Radweg in der Schillerstraße: Facebook-Nutzer üben Kritik

Über 200 Facebook-Nutzer kommentierten diesen Beitrag innerhalb eines Tages. „Toll! Wird heute oder morgen gleich ausprobiert. Schön, dass Wolfsburg versucht, auch mal an uns Radler:innen zu denken. Bitte mehr davon!“, schreibt eine Wolfsburgerin. Ein weiterer Rad-Fan schreibt: „Danke für den Radweg. Den nutze ich oft und gern.“

Doch nicht alle Wolfsburger teilen die Euphorie: „Die größte Geldverschwendung überhaupt“, „unnötig und absolut gefährlich“ oder „Stau in der Innenstadt, wir kommen“ sind einige Reaktionen in den sozialen Medien.

Wolfsburg: Autostadt oder Fahrradstadt?

Andere verbinden Wolfsburg dann doch eher mit einer Auto- als mit einer Fahrradstadt, wie diese Reaktionen zeigen: „Weil jeder Wolfsburg ja auch als die Fahrradstadt kennt“, „Auf dass die Autofahrer noch aggressiver auf Radfahrer reagieren“ oder „Eine Autostadt macht Platz für Fahrradfahrer und engt die Autofahrer wortwörtlich ein.“

Auch auf Instagram scheiden sich die Geister. „Wo ist hier eigentlich der ,Gefällt mir nicht’-Button?“, fragt ein Instagram-Nutzer. Ein anderer schreibt: „Das ist eine Katastrophe!“. Eine weiterer Nutzer kommentiert kurz und knapp: „Prima!“.

Der Radweg, der zwei Meter breit ist und einen 75 Zentimeter Sicherheitsraum zu den parkenden Fahrzeugen hat, kommt in der Stadt also bislang noch nicht so gut an. Auch die Bushaltestellenkaps werden in den sozialen Medien kritisiert: „Das Schlimmste ist die Bushaltestelle. Hat das denn niemand mal anhand eines Modells vorher simuliert?“. Zum Hintergrund: Sie sind anders als die herkömmlichen Haltestellenbuchten und liegen direkt an der Fahrbahn. Für den Individualverkehr bedeutet das: Mehr Geduld und Entschleunigung auf der gesamten Strecke über etwa einen Kilometer.

