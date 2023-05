Peine. Am Hagenmarkt und am Schützenplatz kam es zu Delikten. Die Polizei ermittelt.

Polizei Peine Unbekannte zünden öffentliche Toiletten in Peine an

Unbekannte haben mehrere Brände an den öffentlichen Toilettenanlagen am Hagenmarkt und am Schützenplatz in Peine gelegt. In den meisten Fällen ist offenbar Papier in den Kabinen angezündet worden, teilt die Polizei mit. Die Brände sind jeweils am Vormittag festgestellt worden.

Für die Anlage am Hagenmarkt gingen mittlerweile Anzeigen für den 12. und 13. April ein. Die Toilette am Schützenplatz war am 19. und 20. April betroffen. Die öffentlichen Toiletten mussten zeitweise gesperrt werden. Der Schaden liegt im vierstelligen Eurobereich. Hinweise unter (05171) 9990.

