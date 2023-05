Tödliches Feuer: 44-Jähriger kommt bei Wohnungsbrand ums Leben

Lingen. In Lingen hat es in der Nacht zu Donnerstag einen Brand in einer Wohnung gegeben. Mit verheerenden Folgen für einen 44-jährigen Bewohner.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lingen (Landkreis Emsland) haben Rettungskräfte die Leiche eines 44-jährigen Mannes entdeckt. Das Feuer war in der Nacht zu Donnerstag in einer Wohnung im zweiten Stock ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch den Rauchmelder wurden andere Bewohner des Hauses auf den Brand aufmerksam und riefen den Notruf. Sie blieben unverletzt. Die Brandursache war am Morgen noch unbekannt, wie ein Sprecher der Polizei Lingen sagte. Der Mann hatte die betroffene Wohnung bewohnt, hieß es weiter.

Lesen Sie weitere Polizeinachrichten aus Niedersachsen:

Kind auf Rad von Schulbus erfasst und schwer verletzt

Ein Sechsjähriger ist mit seinem Fahrrad im Landkreis Harburg von einem Schulbus erfasst und schwer verletzt worden. Der Junge hatte am Mittwochnachmittag den abbiegenden Bus an einem Buchholzer Schulzentrum übersehen, wie ein Polizeisprecher sagte. Sein linker Arm wurde unter dem rechten Vorderreifen eingeklemmt. Mit einem Hebekissen hob die Feuerwehr das Fahrzeug an, um das Kind zu befreien. Es kam ins Krankenhaus.

