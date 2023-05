Trunkenheitsfahrten in Wolfenbüttel und Groß Stöckheim

Wolfenbüttel. Zeugen beobachteten am Dienstag, wie ein Auto in Wolfenbüttel mehrfach in den Gegenverkehr fuhr. Die Polizei stoppte den Mann – und einen weiteren.

Die Wolfenbütteler Polizei hat am Dienstag und Mittwoch zwei Trunkenheitsfahrten registriert. So beschuldigen die Beamten einen 30-jährigen Mann, unter dem Einfluss alkoholischer Getränke gefahren zu sein. Zeugen hatten den Mann beobachtet, wie dieser abends gegen 19 Uhr mehrfach in den Gegenverkehr geriet.

Bei der Kontrolle am Pfingstanger in Wolfenbüttel zeigte der Alkoholtest einen Wert von 1,2 Promille an. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen – die Polizei stellte zudem seinen Führerschein sicher.

Bei einer weiteren Trunkenheitsfahrt in Groß Stöckheim stellten die Polizisten einen 38 Jahre alten Mann. Den Beamten fiel das Fahrzeug in den frühen Morgenstunden in der Straße Am Stadtwege auf. Bei einer durchgeführten Atemalkoholmessung konnte ein Wert von fast 1,3 Promille ermittelt werden. Auch ihm wurde Blut entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

