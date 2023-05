Heimerode. In Heimerode ist am Mittwoch eine 30-jährige Radlerin gestürzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus.

Rettungshubschrauber-Notarzt Tobias Jüttner zeigt, wie es in einem Christoph 30 aussieht. Video: Katrin Schiebold

So sieht ein Rettungshubschrauber von innen aus

Polizei Goslar Schwerer Unfall in Liebenburg: Radlerin stürzt – Kopfverletzung

Erhebliche Kopfverletzungen hat eine 30-jährige Frau aus der Gemeinde Liebenburg erlitten, als sie am Mittwochmorgen kurz nach 8 Uhr mit ihrem Fahrrad stürzte. Auf dem Radweg aus Richtung Othfresen über den Flötheberg kommend prallte sie nach Aussagen der Polizei vor Ort an der Bushaltestelle „Heimerode Landesstraße“ ohne Fremdverschulden gegen einen dort stehenden Mülleimer. Die Fahrerin stürzte auf dem regennassen Radweg. Bei dem Sturz verletzte sie sich am Kopf, auch, weil sie keinen Fahrradhelm trug.

In Heimerode hat es am Mittwochvormittag einen schweren Unfall gegeben. Foto: Andrea Leifeld

Zu ihrem Glück waren fachkundige Ersthelfer vor Ort, die umgehend den Rettungsdienst verständigten. Mit dem Rettungshubschrauber „Christoph 30“ , der für den Noteinsatz auf dem Bolzplatz Heimerode landete, wurde die Verletzte in ein Braunschweiger Krankenhaus geflogen. Für den Zeitraum des Rettungseinsatzes kam es auf der Landesstraße 500 zwischen Liebenburg und Othfresen, Höhe der Siedlung Heimerode, noch bis 9 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei leitete die Fahrzeuge einspurig an der Einsatzstelle vorbei.

